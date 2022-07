Krys Marshall adelanta la tercera temporada de For all mankind

For all mankind, la exitosa serie de AppleTV+, tiene a Joel Kinnaman como protagonista y a la actriz Krys Marshall en uno de los roles claves. La propuesta, que acaba de estrenar su tercera temporada, plantea qué hubiese pasado si la carrera por la conquista espacial hubiese continuado. Para saber más detalles de la atrapante historia y de Danielle, su personaje, diario Hoy habló en exclusiva con Marshall.

—¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

—Cuando era pequeña, supongo seis o siete años, y veía programas como The Cosby Show o The Fresh Prince of Bel Air, y otros así, y no entendía que eran actores y le preguntaba a mi mamá qué hacían ahí y me decía que eran actores. Siempre amé la TV, el escape, el aspecto voyeur de ver a otros, desde pequeña lo supe.

—Mencionaste sitcoms, pero ¿cómo fue que llegaste a ser actriz dramática?

—Un poco después de esa edad, fui a una escuela en donde estudié artes dramáticas, al finalizar ya había hecho cosas como Shakespeare in the park, y después de terminar la carrera entré a Criminal minds, y me gustó la televisión.

Estoy abierta a hacer lo que sea. Disfruto interpretar personajes que me gustan y tengan algo para decir.

—La televisión te permite explorar más un personaje, ¿verdad?

—Creo que la televisión te permite contar una historia por más tiempo, en este caso interpreté el personaje por tres años.

—Es parte de tu vida…

—Claro, y terminás convirtiéndote en familia con el cast, compartiendo muchas cosas, soy muy afortunada. Lo interesante también es que vas recibiendo los guiones a medida que vas haciéndolos, te sorprendés como la audiencia, leés y decís: “No pensé que esto pasaría”; no sé qué viene adelante, pero sé que es divertido.

—¿Qué es lo que más te gusta interpretar de ­Danielle y del programa?

—Amo su ambición, aun con miedo es determinada en conseguir lo que quiere, en la segunda temporada demandó ser comandante y veremos más de esto, es muy valiente, aún con miedo continúa por lo que cree, y me gustaría emularla un poco más en la vida real. Del programa me gustan los compañeros, los guiones, la cercanía en el cast, es muy confortable trabajar con ellos, porque no lo sentís como trabajo.

—¿Cuál es el principal desafío del rol?

—Uno, como es un gran ensamble, hay capítulos en los que estoy mucho y en otros no, y ese es el desafío, porque cuando estás en el set todos los días tenes un ritmo, y al no estarlo tenés que encontrar el ritmo y la manera de seguir conectada con todo.

—Últimamente a Moses Ingram le pasó de recibir ataques por redes sociales por su participación en Obi-Wan Kenobi. ¿Cómo lidiás vos con el feedback de la gente y qué te parecieron estas agresiones?

—Es un horror, odio cuando pasa, lo hablamos con el director sobre qué pasa cuando hacés algo y a la audiencia no le gusta, o las respuestas en redes sociales, y él me dijo que no se enfoca en eso; cuando leo historias del fandom atacando a actores, hay que seguir enfocado en el trabajo y apoyarte en tus compañeros y las empresas, que, como en este caso Apple y Sony, nos apoyan mucho.

—¿Qué podés adelantar de esta temporada?

—Que va a haber mucha, mucha acción, esta tiene más acción que otras, y debo decir que hay gente que muere, y nada más.