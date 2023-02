La familia de Celine Dion brinda detalles sobre su actualidad

Hace un mes, la cantante y compositora Celine Dion dejaba estupefacto al mundo entero al anunciar que no realizaría su gira debido a que estaba enfrentando un diagnóstico y posterior tratamiento que la dejaría inmersa en su hogar por un largo tiempo. Se trata de una patología neurológica que debe atender para mejorar su calidad de vida.

Así fue que suspendió todos sus compromisos (que la hubieran llevado a recorrer el mundo gracias a su arte) para dedicarse a su evolución médica. La familia entera había sucumbido a un total hermetismo, pero esta decisión fue rectificada por la hermana de la estrella de 54 años, llamada Claudette. Ella salió a hablar para llevar calma a todos los fanáticos y seguidores.

De esta manera, la mujer, que tiene 75 años afirmó que la cantante está en Denver, Colorado, más precisamente en una clínica donde la rodean profesionales de la salud. Tambien precisa descanso y anonimato para poder recomponerse y así volver a los escenarios que la mantuvieron tan alegre.

Además, reveló: “Empezó con 12 años, realmente no tuvo ni adolescencia. Confío en que la vida le devolverá lo que dio. Porque es una chica extremadamente inteligente, muy generosa y talentosa”.

Recordemos que a fines del año pasado, en el Instagram de la famosa se compartió un video donde relataba cómo estaba y qué enfermedad sufría. La condición es un síndrome neurológico conocido como enfermedad de la persona rígida, que solo afecta a una persona entre un millón.

Los primeros indicios comenzaron cuando tenía problemas y dolores musculares en la garganta. La propia Celine afirmó: “Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo. Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada”.

Por otro lado, se sabe que la intérprete está acompañada por sus tres hijos, fruto de su amor con quien fuera su mentor y mánager que viven con ella y se encuentran trabajando en la empresa familiar.