La familia Kardashian, al streaming

De forma reciente, la empresaria mediática Kris Jenner e hijas Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie anunciaron que, luego de 14 años al aire, el reality show que protagonizan llegará a su fin. En este sentido, la familia decidió que era mejor dar un paso al costado por lo que ya no podrán ver sus hazañas y aventuras cotidianas a través de la pantalla chica.

Asimismo, en ese lapso de tiempo, los televidentes asistieron al crecimiento de las jóvenes, sus amores y casamientos, así como también la llegada de los infantes. Si bien este clan anunció la medida a través de un comunicado que fue firmado por todos sus integrantes, el rumor más fuerte estaría dado con que el final abrupto no era porque se terminaba un ciclo sino que los sueldos no eran los esperados por las estrellas que exponían sus intimidades. Es más, las negociaciones para los futuros convenios, estaban avanzados pero no llegaron a ningún puerto puesto a que la empresa ni las jóvenes lograron consensuar o lograr un pacto mutuo.

Gracias al éxito del show, ellas lograron construir sus propios emprendimientos. Ahora, estas mujeres pusieron manos a la obra para crear su propia productora y se encuentran en las primeras charlas con dos señales de streaming muy poderosas como Netflix y Amazon para vender los derechos de lo que será el programa que las tendrá nuevamente en el universo digital.



Debido a la pandemia, la construcción del set de rodaje como también las grabaciones tendrá inicio a principios del 2020 aunque no aún no hay fecha certera de emisión. De esta manera, los fanáticos tienen una buena noticia porque hay reality para rato; aunque deberán esperar unos meses más para disfrutarlos en un formato online.