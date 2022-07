La palabra de Benito Cerati tras los dichos de Chloé Bello

Hace unos días, la modelo y actriz Chloé Bello estuvo invitada al programa radial de Matías Martin en Urbana Play y habló sobre cómo impactó en su vida la muerte de Gustavo Cerati, quien fuera su pareja. Además, brindó detalles sobe la reacción que tuvo parte de la familia del músico contra ella: “Yo no lo solté nada, me obligaron... Se portaron muy mal conmigo, hay muchas cosas por contar, algún día hablaré de esas cosas, yo era chica, tenía 22 años, yo creo que quisieron buscar un chivo expiatorio y lo encontraron, lamentablemente la ligué yo, fui la mala”.

Después de escuchar el programa, Benito Cerati, el hijo del exlíder de Soda Stereo, se expresó sobre los dichos de la mujer. “Estaría bueno juntarse a charlar antes de despotricar mediáticamente. Pero bueno, quizás soy yo”, escribió el joven en su cuenta de Twitter y añadió: “Bueno, lo he hecho, reconozco, pero era un pendejo de 23 años, no una mina de 34”.

Una de las seguidoras del músico comentó: “Tuvo 12 años para meditarlo y procesarlo”, a lo que Benito agregó: “Está todo bien, la hicieron mierda muchos y la mayoría de los fans, se comió alto garrón, pero la forma de hacer catarsis no es en Urbana Play”.

Las declaraciones de Bello

Durante la entrevista con el periodista Matías Martin, Bello se refirió sobre cómo Cerati “se fue lentamente desvaneciendo” frente a ella tras sufrir un ACV en la ciudad de Caracas, Venezuela, el 15 de mayo de 2010. “Yo estaba en Londres, con 22 años, me llamaron y tuve que viajar, llegué antes que la familia, llegué a verlo y llegó a verme, nos acostamos juntos y se fue desvaneciendo ahí”, relató visiblemente conmovida.

Además, recordó los comienzos de la relación que mantuvieron durante un breve tiempo. “Desde el día en que nos vimos, no nos separamos. Él me persiguió unos cuatro años, me llevaba 23 años. Yo fui un colegio americano así que no tenía ni idea de quien era”, recordó Chloé y continuó: “Me correteó hasta que un día quise poner celoso a uno y no tuve mejor idea que decir: Le voy a aceptar la invitación. Fuimos a un recital de Coldplay y empezamos a salir pero sin beso ni nada”.

“El click fue en el auto; él me estaba dejando en la puerta de lo de mi mamá y yo me sentía re mal. Me había tomado un par de copas de más y me daba vergüenza. Nos miramos, nos dimos un beso y dije: Wow, me quedo acá. No te suelto más. Al otro día yo ya estaba con las valijas yéndome a vivir a su casa. Al poco tiempo se venía la gira y él me dijo: Yo no me separo ni un segundo de vos, te venís conmigo”, expresó.

“Yo tenía que ir a Londres por una campaña, y fue ese día que me fui. Sentí mucha confusión. Estaba en la casa de una amiga y tenía mucha fiebre. No paraba de sonar el teléfono y me escriben el mánager y el asistente desesperados, pidiéndome que fuera para allá. Me tuve que tomar dos trenes distintos para llegar al aeropuerto. Logré llegar antes que la familia que estaba a dos horas. Y me encontré con lo que quedaba de él. Ese día se fue para mí, no cuatro años después”, contó. “Yo me acuerdo todo. He tenido relaciones más largas de las que no me acuerdo el olor ni nada, pero de Gustavo me acuerdo hasta de la roña que tenía abajo de las uñas. Es una cosa rarísima, me acuerdo cada momento. Él sigue estando acá, lo veo en todas partes. No se me va, lo tengo tatuado en la piel día a día. Dicen que el dolor pasa con el tiempo pero no pasa un carajo. Sigue siendo como si hubiese sido ayer”, confesó.

La carta que le dedicó al cantante

Gustavo Cerati permaneció en coma durante cuatro años por un accidente cerebrovascular y falleció el 4 de septiembre de 2014 a los 55 años.

La modelo le dedicó unas conmovedoras palabras en sus redes sociales. “Amor de mi vida, no tengo palabras... No sé ni lo que escribo ante este dolor. Sólo sé que te amé desde el primer día, y gracias a Dios nos pudimos dar el lujo de sentir de qué se trata el verdadero amor tan rápidamente. Por eso te voy a agradecer infinitamente toda mi vida. Vas a estar en mi corazón hasta el día que suba y podamos estar finalmente juntos, porque te extraño dolorosamente”, redactó la última pareja del músico.

“Disfrutá de todo allí arriba, volá, flota y sé tu maravilloso ser. Te recuerdo en todo, en todo momento. Latís fuertemente en mi corazón como en el de muchos más que te quieren. Tu luz sigue brillando muy muy fuerte. Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Te amo y amaré siempre, mi gordo payaso. Tu jirafa, Chloé”, escribió para concluir el mensaje.