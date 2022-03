La palabra de Benjamín Vicuña

Durante diez años, el chileno Benjamín Vicuña estuvo en pareja con Pampita, fueron padres de cuatro hijos y se separaron en pésimos términos. Luego pudieron recomponer la relación por la familia.

Allí el muchacho, ni lerdo ni perezoso, oficializó con Eugenia Suárez y se convirtió en padre de Magnolia y Amancio. Pero esta vez sucedió lo mismo, se distanciaron luego de cinco años en común, algunas crisis y rumores de infidelidad.

En la actualidad, la China sale con un español llamado Armando Navarro y no descarta la posibilidad de instalarse en el Viejo Continente.

Por su parte, Pampita reinició la vida con Roberto García Moritán, fueron padres de Ana y en el bautismo invitaron a Eli Sulicchin, una íntima amiga que terminó conquistando el corazón de Benjamín, quien también se encontraba entre los presentes.

En el presente, el galán fue entrevistado por Valeria Schapira, que indagó sobre los planes de una posible paternidad a futuro: “No me lo tomo a la ligera, son decisiones que sé que son decisiones profundas, decisiones de pareja. De amor”. Además, la mujer de lengua filosa inquirió sobre el enamoramiento y el estadío emocional: “Estoy enamorado de la vida”.

Por otro lado, en el programa Socios en el espectáculo, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, llamaron al chileno para que hablara sobre el romance que le endilgan con Kika Torres, una modelo que además es la pareja de un amigo suyo. Sobre ello, lejos de estar calmo, el también productor teatral afirmó: “Si tengo que salir a aclarar todo... Kika es amiga. Soy amigo de su pareja. La conozco hace veinte mil años. Coincidimos en un evento”.

Asimismo, refutó: “Ya está, me tienen medio de punto, chicos. Yo creo que ya está, que ya fue. Déjenme trabajar tranquilo. Yo a ustedes los dejo trabajar. Tengo la mejor onda. Les deseo que tengan laburo y éxito. Sé que también entre ustedes, a veces, corre sangre, pero a mí no me queda una gota más de sangre. Así que déjenme tranquilo. Déjenme trabajar, poder recomponer, que me ha costado bastante la vida”.