Skyler Davenport habla de su debut en el cine con A ciegas

A ciegas tiene a Skyler Davenport como protagonista, encarnando a Sophie, una joven que deberá lidiar con una situación muy particular. Con ella habló este medio, en exclusiva, para saber más detalles.

—¿Cuándo supiste que querías actuar?

—Era muy pequeña, tal vez siete u ocho, supe que quería doblar películas, dibujos y videojuegos. Hace un tiempo (risas).

—Empezaste con la voz, pero ahora estás también en escena, con tu cuerpo, ¿cuál fue el principal desa­fío de esto?

—No es desafiante, es diferente a doblar, los días en el set son muchos más largos, es algo más físico, en uno ponés la voz y en el otro la voz y el cuerpo. Son diferentes, pero ambos divertidos.

—Primer proyecto como actriz: ¿qué fue lo que más te atrajo de la película?

—El guion, siento que soy muy buena para descifrar los giros de las películas, y en la escena en la que mi personaje dice que puede llamar a los policías, pensé, mi Dios, para dónde irá esto. No conocía a nadie de la película, se rodó en Canadá, era la desconocida del proyecto. El guion y leer más sobre las aplicaciones, me sorprendió, porque nunca, aun siendo disminuida visual, no sabía nada.

—¿Cómo te conectaste con los compañeros? ¿Cómo fue el rodaje con la actriz que te guía?

—Con ella nunca interactué, me leían por teléfono las líneas, pero nunca interactué hasta al final, y ella es un amor.

—No podemos spoilear nada sobre la película y la transformación de Sophie, pero ¿qué es lo que más te gustó de encarnarla?

—Dos cosas bien diferentes, la primera es que cuando tenés una disminución, como la del personaje, o podés sentirte abandonado o empático, y eso es lo que elijo para mi vida. Sophie está interesada en explorar, y me gusta eso, y el giro del personaje.

—Como actriz, ¿qué genero te gusta? ¿Te gusta el thriller, como en este caso?

—Mi género preferido es fantasy y ciencia ficción, no miro muchos thrillers, aunque creo que esta no es de terror, no es sangrienta, es más que nada el suspenso.

—¿Cómo trabajaste la tensión in crescendo de la película? Imagino que al actuarla debés haber sentido lo mismo que uno viéndola, o más. ¿Qué cosas hacías para relajarte?

—Terrible, algunos días tomaba un baño de burbujas, baños calientes, esencias, muchas.

—¿Qué te gustaría que pase con el estreno en la Argentina? ¿Qué conocías del país?

—Estoy muy feliz y aún no sé qué puede pasar porque es mi primera película. Recibí mucho feedback por redes.

—¿Estás con alguna nueva propuesta? ¿Filmar otra película o voz?

—Sí, pero no puedo decir nada, lamentablemente no puedo hablar aún.