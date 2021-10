La palabra de Martín Bossi

El actor Martín Bossi está inmerso en una gira federal que devuelve su talento a los escenarios, luego de un largo período en el que las actividades abocadas a la cultura estuvieron suspendidas debido a la pandemia. Es por ello que, con la apertura paulatina de los shows y las funciones, el galán puso manos a la obra para producir este evento de humor donde recorre las etapas más importantes de su carrera, pero también reflexiona sobre las noticias y novedades que marcaron a la humanidad en tiempo del coronavirus. Además se prepara con bombos y platillos para llegar a la temporada de verano con todo el éxito.

En ese contexto, el buen muchacho fue visto en más de una oportunidad tomando algo con una actriz argentina llamada Sabrina Carballo, reconocida por sus trabajos en la televisión, el teatro y el cine. Si bien son íntimos amigos, este vínculo habría pasado un poco más allá y los artistas mantendrían una relación abierta. Es más, cuando los reconocieron en la vía pública, el hombre se intentó esconder para que no tomaran imágenes de sus perfiles.

Ahora, el artista concedió una entrevista a una revista de alcance nacional, donde retomó el tema y aclaró que su corazón está solo y sin apuros. Al respecto, explicó: “No estoy en pareja con Sabrina Carballo, es mi amiga y de vez en cuando nos vemos y tomamos algo, como tomé algo con Romina Ricci, como tomé algo con Alina Moine, otras amigas. Como uno hace con los amigos; pero de ahí a estar en pareja con alguien, la verdad, nada más lejos”. Asimismo, destacó: “Las quiero, las respeto, son amigos de la vida que uno fue generando en la vida, en el trabajo. Uno en el trabajo no tiene muchos amigos, pero siempre hay algunos. El caso de Sabrina es una persona que quiero, que nos frecuentamos como amigos y que la quiero y la respeto. No hay mucho más que eso. Siempre agradezco que me vinculen con mujeres inteligentes, trabajadoras y compañeras, es un honor. (Risas) Ya este año me pusieron en pareja tres veces, ¿no es mucho? La verdad que no me da el tiempo para tantas parejas (risas), me encantaría estar en pareja pero no tengo tiempo para esas cosas. Lo de Sabrina no es cierto y creo que hasta ella lo dijo”.

Seductor nato, Martín siempre fue vinculado a mujeres de la farándula vernácula, aunque nunca se le conoció una relación formal que fuera presentada en sociedad. Por el contrario, siempre intentó mantener un perfil bajo para no dar material a los rumores sobre su intimidad, y también para jugar con esas aristas cada vez que es indagado al respecto.