La pelea entre Mica y Cande Tinelli

Hoy en día, un simple gesto en las redes puede significar mucho. Un amor o una pelea puede confirmarse o no a través de un simple like o clic. Y eso es lo que despertó toda la ola de rumores que indican que las cosas entre Mica y Cande Tinelli no están del todo bien. Siendo que ellas normalmente se demuestran amor, cariño y apoyo mutuo en cada oportunidad que se les presenta.

Así las cosas, todo empezó cuando Lelé (como le dicen y llaman los más íntimos a Cande) hacia fines de la semana pasada realizó un evento para presentar una nueva canción junto a Coti, su novio, con quien parece estar disfrutando de un idilio amoroso otra vez. Pues bien, a ese evento, en el que la temática fue gótica y además se simuló un casamiento con corte de torta y todo, no concurrió Mica ni tampoco gran parte del clan Tinelli. La única que asistió fue Soledad Aquino, mamá de Cande, ya que el resto de la familia estaba en Miami alistándose para poder presenciar el debut en cancha de Lionel Messi como jugador del Inter Miami. Entre todo, la ausencia que más llamó la atención fue la de Mica, su hermana, confidente y todo.

Pero no se trata solo de ello. Porque a raíz de esto, saltó a la luz que ambas ya no se siguen en las redes, en las que ambas acumulan millones de seguidores. Y justamente en Instagram se avivó el fuego de la polémica, porque luego de que Mica posteara una imagen donde se la ve junto a Juana en la cancha, un seguidor le dejó un filoso comentario: “Me da mucha tristeza que prefiráis estar ahí y no acompañando a Lelé”. A lo que ella le respondió: “Este viaje estaba planeado hace bastante ya. Si no sabés cómo son realmente las cosas, please no opines, gracias”. Por si fuera poco, Lelé compartió una pregunta que le hizo un seguidor y su respuesta. “Tus hermanos se fueron todos a Miami, ni un saludo te enviaron. ¿Te molestó?”, le consultó un seguidor. Y ella respondió: “Me da tristeza. Pero respeto las decisiones del otro. Estuvo mi mamá y las personas a las que les importo de verdad. Eso ya es suficiente”. Aunque desde el entorno insistan con que se trata de una pelea o desencuentro pasajero de hermanas, está la posibilidad de que sea algo más que solo eso. ¿Esta rispidez tendrá que ver con la vuelta al amor de Cande con Coti?