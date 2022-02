La polémica foto que publicó Marina Calabró

Continua el enfrentamiento entre Jorge Rial y sus ex compañeros y compañeras que lo acompañaron en Intrusos en el Espectáculo como panelistas, cuando lideraba el histórico programa de espectáculos.

Anoche, los ex panelistas del ciclo se juntaron para celebrar el lazo de amistad que supieron construir dentro de los estudios de América TV. En la amistosa cena estuvieron Marina Calabró, Guido Zaffora, Adrián Pallares, Marcela Tauro y Daniel Ambrosino.

Mediante su cuenta de Instagram, Marina decidió compartir una foto que retrataba el momento de jolgorio aunque lo más llamativo fue el picante comentario que dejó en la publicación, una clara indirecta para el ex conductor de Intrusos:

"¡¡Acá, el chat paralelo de Intrusos!!", fue el sugerente pie de foto en referencia al grupo de WhatsApp en donde los periodistas dejaron afuera a Rial.

El polémico posteo de Calabró se realiza en medio de los dardos lanzados por Jorge Rial durante los últimos días. En una entrevista, afirmó que no miraba más Intrusos porque "ya no era lo mismo" debido a que "perdió maldad, esa cosa irónica que tenía y ya no tiene”, entre otras críticas.

El conductor también utilizó sus redes sociales para lanzar indirectas contra sus ex compañeros y compañeras.

Por otro lado, el enfrentamiento con Marina Calabró se produjo luego del abandono de Rial a la conducción del programa que compartían todas las noches, TV Nostra.