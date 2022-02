Nacida en Necochea pero residente en La Plata por elección desde hace años, Eliana “Eli” Urbina integra la formación artística Milano junto a Javier Beresiarte (cantante), Ale “Racu” Pérez (guitarras), Diego Morales (bajo) y Gabriel Buffone (batería).

Durante una entrevista con este multimedio, la cantante, realizadora y comunicadora se expresó en relación al proyecto artístico que lleva a cabo junto a sus amigos. También reflexionó sobre las fortalezas encontradas en este camino y el lanzamiento del próximo disco de la banda.

—¿En qué producciones están inmersos en la actualidad?

—Si bien ya lanzamos Para mí y Oíme con videoclip incluido (que puede verse en YouTube), temas que ya van viendo la luz a modo de adelanto, tenemos un disco que está ya casi a punto de salir, se titula Cotillón y lo presentaremos este año. Es el primero de esta formación de cinco integrantes que compartimos a dos voces y guitarra, bajo y batería con mis queridísimos Javier Beresiarte, Ale “Racu” Pérez, Diego Morales y Gabriel Buffone. Un disco nacido y criado en pandemia, del cual estamos orgullosos y expectantes de poder mostrar.

—¿Qué fortalezas encontraste en este camino como cantante?

—Suelo insistir con que la llegada de Milano a mí, más que la mía a Milano, fue un salvavidas sin precedentes, ya a esta altura del partido, después de tantos años, no creía una posibilidad formar parte de una banda. ¡Menos de esta banda! Semejante bandón integrado por semejantes artistas, de trayectoria y talento e increíbles seres humanos.

—¿Qué sensaciones te rodean con este oficio artístico?

—Aprendo, emprendo, me divierto, y ahora sé que definitivamente siempre hay algo más para ofrecer en esta maravillosa escena platense, hasta de mi parte. Me conocí en una nueva versión, arriba del escenario, cuando siempre lo había estado orbitando y me descubrí como natural en ese rol, confieso que parte de esa fortaleza intrínseca reposa en la grositud de mis compañeros de banda. ¡Hasta grabé un disco! ¡Yo! Increíble, sabía que el show era algo con lo que podía, lo que no existía en talento o técnica podía fácilmente compensarlo con desparpajo, pero grabar era otro cantar, literal. Ahí el apoyo de la banda fue clave, y ahí están los diez temas del disco, y con la masterclass de Alfredo Calvelo que produjo y grabó nuestro material en los Estudios Hollywood que significó grabarlo. Los miércoles que son los días que ensayamos, se convirtieron en el día más esperado de la semana, esto me hace inmensamente feliz.

—Sos comunicadora, bailarina, realizadora audiovisual, tuviste a cargo producciones varias sobre el hombro, ¿qué herramientas tomás de estas aristas para el actual recorrido como cantante en esta banda que compartís junto a tus amigos?

—Y, como cantante, soy muy buena comunicadora y bailarina, justamente (risas).

El adelanto del nuevo disco

En las vísperas de las primeras presentaciones para lo que va de 2022, la banda Milano realizará un show el próximo mes y es por ello que tienen un arduo trabajo bajo el brazo para dar lo mejor, tal como siempre lo hacen. En la mentada función, de la que próximamente se sabrán más detalles, reversionarán sus clásicos ya conocidos y, quizá, puedan sorprender con un adelanto del disco que se titulará Cotillón. Es por ello que Eli Urbina también se refirió al evento que los encontrará sobre los escenarios en la ciudad de las diagonales.

—¿Por qué recomendarías a la gente que concurra a esta función que se viene?

—Hemos estado ensayando unas versiones que demuestran que las canciones definitivamente están preciosas, las toquemos como las toquemos.