La presentación judicial de Sofía Clerici

A poco más de una semana del escándalo que se desató tras conocerse las imágenes de Sofía Clerici junto a Martín Insaurralde, sigue pasando de todo alrededor del caso. Durante el fin de semana, casi todo estuvo centrado en las declaraciones y testimonios que dio la ex de Insaurralde, Jésica Cirio, quien también figura en algunas de las denuncias. Pues bien, la semana amaneció con la novedad de la aparición que Clerici hizo ayer. Ella se presentó asesorada por su abogado Martín Juan Larralde.

Según lo difundido por el portal Teleshow, el escrito comienza diciendo lo siguiente: “En relación a las imputaciones que se pudieran haber realizado contra mi persona por parte del denunciante en el marco de esta causa, vengo a manifestar el siguiente descargo”. Y continúa: “Viajé a la ciudad de Marbella, España, el pasado mes de septiembre, a los fines de visitar a mi hermana que se encuentra residiendo allí. De las imágenes de público conocimiento que refieren a mi estadía en un barco en aquel viaje, manifiesto que la embarcación es propiedad de un amigo personal de mi hermana que, ocasionalmente, me lo prestó para realizar apenas un día de navegación por el mar Mediterráneo”.

En el escrito, también hace referencia a los costosos y lujosos bienes, regalos y accesorios con los que suele posar en sus redes. Allí sostiene que todos fueron obsequios por su cumpleaños. Pero, además de ello, también fue un poco más osada en la presentación e intentó desligar a Insaurralde del escándalo: “No tiene conexión alguna con los hechos ni con las personas denunciadas”. Y por último señala: “En síntesis, y concluyendo: ninguna de las actividades que se me cuestionan pueden ser consideradas delito alguno, siendo que lo único que se expuso en redes sociales son imágenes de un viaje personal que realicé y que no constituyen en ningún caso un quebranto de ninguna norma penal. Requiero en consecuencia que se disponga el sobreseimiento y archivo respecto de mi parte”. Así las cosas, esta es la primera presentación judicial de Clerici. Hasta el momento ella solo se expresó a través de algunos comunicados y posteos compartidos en sus redes sociales. Por ahora, Martín Insaurralde no tuvo contacto alguno con la prensa.