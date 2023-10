Internaron al actor Jorge Martínez

El reconocido actor Jorge Martínez, de 76 años, fue hospitalizado debido a complicaciones relacionadas con una infección urinaria. Si bien el actor fue internado durante el fin de semana, la noticia recién se dio a conocer ayer por la tarde. La encargada de la difusión fue Linda Peretz, quien está a cargo de La Casa del Teatro, el lugar donde actualmente reside el exgalán. En diálogo con la prensa, ella expresó: “Sí. Está internado por una infección urinaria. Es lo único que sé por ahora. Tiene que estar 10 días en el hospital. Me informó la señora que lo cuida en la Casa del Teatro y me dijeron eso, nada más. No puede tomar el antibiótico por vía oral y tuvieron que canalizarlo”.

Ya por la tarde de ayer lunes, se conoció que el actor continuaba internado, pero no corre riesgo alguno. El periodista Pablo Layus contó que se pudo comunicar con una fuente cercana a la familia y que le aseguraron que estaba controlado. Aunque no se brindó información alguna sobre el lugar donde efectivamente se encuentra internado el reconocido actor.

Martínez tiene un largo y profuso recorrido en la actuación argentina. Sobre todo en televisión, donde participó en más de cuarenta novelas. Sus papeles de galanes forman parte del ADN de la TV vernácula. Por ejemplo, enamoró a Luisa Kuliok en La extraña dama, a Grecia Colmenares en María de nadie, a la mexicana Lucía Méndez en El extraño retorno de Diana Salazar. Y con Verónica Castro el amor fue más allá: no solo fueron pareja en la ficción, sino que vivieron una relación que no finalizó en los mejores términos. También tuvo destacados papeles en el extranjero. Trabajó en Italia, Estados Unidos, Puerto Rico y México.