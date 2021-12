La reflexión de Pablo Granados luego de que su novia fuera acosada en la calle

El actor y humorista Pablo Granados compartió un audio enviado por su pareja, Camila Delossan, donde le relataba un desagradable momento vivido en la vía pública.

“Estoy harta de los tipos pajeros. Te juro me dan ganas de llorar (...) Tengo mucha bronca y malhumor, salí bárbara, hice tres cuadras y me dijeron de todo, guasadas, asquerosidades... No podés caminar, voy con el celular en la mano asustada, guardo todo. Me gritan de un camión, me dicen una asquerosidad. Horrible, la verdad horrible”, describió angustiada Camila Delossan.

El relato de su novia sobre la violenta experiencia inspiró a Pablo Granados que escribió un post concientizando sobre el machismo y el acoso callejero:

“El 38,9 % de mis seguidores son hombres. Este video es para ellos. PAREMOS LA MANO muchachos. Si tenés pareja, una hija, hermana o madre, pensá lo que sufre cada vez que sale a la calle y vive este calvario”, sostuvo el ex-humorista de Showmatch en la reflexión subida a Instagram.