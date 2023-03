La revelación de Courteney Cox

Reconocida por su rol como Mónica en la serie que duró diez años y fue un éxito rotundo para todas las generaciones –Friends–, Courteney Cox brilló como actriz y, junto a sus compañeros de trabajo, supo ser tapa de todas las revistas. La fama y la popularidad por ponerse en la piel de una neurótica y adicta a la limpieza le valió premios internacionales, galardones y otras propuestas frondosas, como el protagonismo en comerciales y desfiles para importantes marcas.

En la actualidad la mujer volvió a estar en el tapete porque confirmó una serie de ideas que el príncipe Harry plasmó en su libro Spare, que lleva un récord en las ventas. Sucede que el hijo de Lady Di narró cómo fueron sus aventuras sexuales, desde su primera vez hasta el codeo con estrellas y las experiencias con las drogas. Cox se vio envuelta entre esa información. De forma reciente, la muchacha fue consultada al respecto y admitió la realidad.

Harry confesó que su debut sexual fue con una mujer mayor en una casa de campo, aunque no lo disfrutó del todo. Por otro lado, admitió que tomó hongos con la actriz de Scream, que dijo que el chico: “Se quedó aquí un par de días, probablemente dos o tres”, dando a entender que le dio cobijo en su hogar. Esa noche se encontraron junto a otros amigos, comieron plantas alucinógenas, luego bebieron tequila y se quedaron un tiempo.

En su libro, el colorado afirmó: “Como fanático de Friends, la idea de quedarme en la casa de Monica era muy atractiva”. La dueña de casa, que actualmente tiene 58 años, advirtió: “No he leído el libro. Quiero escucharlo, porque he oído que es muy entretenido”. “¡No estoy diciendo que hubiera hongos! Definitivamente no los estaba pasando”, añadió.

Recordemos que Harry está amenazado por Al Qaeda, el grupo terrorista que presentó un comunicado cuando reveló en su libro que había asesinado a muchas personas, casi treinta, en su carrera militar. Esta situación fue tomada como un crimen occidental y ahora buscan la venganza.

Por esta razón, se cree que el hombre y su familia construida junto a su esposa, la actriz canadiense Meghan Markle, no concurrirán a la ceremonia de coronación de Carlos III. Asimismo, ellos son padres de dos hijos llamados Lili y Archie.

Recordemos que la actriz de Friends fue la protagonista de Scream en dos de las ediciones de la saga, logró convertirse en una figura de primer nivel, se casó y tuvo una hija llamada Violet.

Luego se separó y estuvo algo complicada con el consumo de alcohol, lo que la llevó a mantenerse por fuera del trabajo profesional dentro del arte. Se internó en una clínica de rehabilitación y así obtuvo una mejor calidad de vida. Una vez que tomó las riendas de su existencia, la artista volvió a tener ciertos comportamientos erráticos con el uso indiscriminado del bótox, que la llevó a cambiar por completo sus facciones tan claras que alguna vez la llevaron a la cima de la fama. Llegó a estar irreconocible también por el aumento de las cirugías estéticas, que nunca le eran suficientes.

Así, poco a poco volviendo a su eje, dejó de lado el uso de sustancias elegidas para detener el paso del tiempo, y eligió otro tratamiento médico para volver a la naturalidad.

Ahora está en su momento ideal. En este sentido, ha pasado hacia el otro lado en los sets de rodaje porque se abocó a la dirección y producción detrás de las cámaras.

Con notable éxito, ha llevado su labor por el mundo, ya que dos de las películas independientes en las que estuvo inmersa han ganado premios y se han presentado en festivales del Viejo Continente.