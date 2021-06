La segunda oportunidad entre Tini y Sebastián Yatra

A mediados del 2020, los cantantes Tini Stoessel y Sebastián Yatra anunciaban el final de la relación amorosa que los unió en cuerpo y alma pero también en proyectos laborales internacionales.



Tras esta revelación, Danna Paola, la actriz de Élite, fue señalada como la tercera en discordia entre otras teorías que fomentaron los seguidores de la expareja adolescente. Cada uno se ocupó en sus carreras, promocionó las canciones que lanzaron y participaron de colaboraciones con otros artistas.



En el presente, Mau y Ricky Montaner lanzaron un tema que fue lanzando en una fiesta selecta que contó con la presencia de Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala, Sebastián Yatra, Tini y otros jóvenes de la misma generación. Lo más llamativo es que todos se hospedaron en el mismo hotel y los ex fueron vistos de lo más acaramelados dando cuenta que se están dando una segunda oportunidad.



Además, en este contexto la panelista Juariu, especialista en analizar las historias en las redes sociales ató los cabos sueltos entre las imágenes que compartieron los jóvenes y pudo constatar que estaban en el mismo lugar.



Por su parte, el jefe del clan Montaner, Ricardo, realizó una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter. Los fanáticos desesperados no dejaron de preguntarles por la mentada reconciliación a lo que respondió que los chicos habían vuelto a estar juntos. Luego de “meter la pata”, se disculpó afirmando que se trató de un comentario al pasar.



Por supuesto que tras este comentario, la canción que promocionaban Mau y Ricky en colaboración con el colombiano se constituyó como un hit a lo que se sumó la supuesta reconciliación que marcó a estos personajes como tendencia en el universo digital.



Por ahora, los tortolitos no se han expresado al respecto y continúan manteniendo un estricto bajo perfil.