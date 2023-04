La separación de Sabrina Rojas y el Tucu López

Durante un tiempo considerable la vedette Sabrina Rojas y el locutor Tucu López compartieron un amor y planes de convivencia bajo el mismo techo que incluían una posible maternidad en un ciclo inmediato. Asimismo los tortolitos estaban inmersos en un plan laboral que incluía radio y televisión.

Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, este amor llegó a su fin y fue la exbailarina la responsable de dar su palabra al ­respecto. Sucede que se comunicó con la periodista y panelista Nancy Duré y allí confirmó la noticia que fue difundida a través de las redes sociales. Al respecto, la comunicadora platense afirmó: “Sabrina Rojas me termina de confirmar que está separada de Tucu López. Yo venía sospechando por algunos indicios y una información muy fuerte que me llegó de este fin de semana”.

Asimismo, mostró otras capturas donde cumple con su oficio e indaga sobre esta separación: “Hola, Sa. No quiero incomodarte, pero puede ser que estés distanciada del Tucu”. Ante esta situación recibió como respuesta: “Estoy separada, Nancy”.

Vale mencionar que este amor que ya es cosa del pasado según los tiempos que corren en la actualidad, nació en el 2021 pero lo confirmaron mucho tiempo después. Sucede que la mujer fue a una de las funciones de Sex, donde él era protagonista, y allí comenzaron a charlar, intercambiaron sus contactos y el vínculo quedó hecho para crecer hasta el noviazgo que finalizaron a la brevedad.

Por su parte, Sabrina estaba separada de Luciano Castro, el padre de sus hijos Esperanza y Fausto, que hoy sale con la cantante tropical Florencia Vigna. Todos mantenían un excelente vínculo y hasta compartieron más de una tertulia en común.

A su vez, la actriz terminó por estos días la obra Desnudos que supo protagonizar junto a un gran elenco conformado por Luciano Cáceres, Luciano Castro, Mercedes Scappola, Brenda Gandini, Gonzalo Heredia, Ludovico Di Santo, Esteban Lamothe, entre otros y con quienes compartió una gira nacional on notable éxito.