La sorprendente decisión de Sebastián Estevanez sobre su futuro laboral

Antes del comienzo de la pandemia, por marzo del 2020, Sebastián Estevanez se encontraba trabajando en la ficción Separadas, la tira de Pol-ka que, debido a las medidas de aislamiento obligatorio, debió ser suspendida.

A partir de ese momento, el actor no volvió a la ficción y, en diálogo con Catalina Dlugi en su programa Agarrate Catalina, anunció que no está planeando hacerlo. La periodista le consultó por el accidente que sufrió en agosto del año pasado, cuando el actor al prender fuego para un asado terminó con la cara y parte del cuello quemado. “Quedé más estiradito, más pendejo”, dijo el actor entre risas. A lo cual la conductora respondió: “O sea que en cualquier momento volvés con una novela”.

Estevanez dió una respuesta que muchos fans no se esperaban: “No, estoy tranquilo. No creo que vuelva con una novela. Estoy tranquilo, disfrutando. Fueron muchísimos años que trabajé, y estoy con unos proyectos personales”.

En cuanto a los proyectos, aseguró que nada tienen que ver con la ficción, “son cosas personales que con eso me la rebusco y puedo disfrutar más de mi familia y de mis amigos que es lo que más quiero”.

“Fueron más de veintipico de años fuera de mi casa y está bueno en esta nueva etapa poder disfrutar de mi familia, de mis amigos, hacer deporte, estar más con ellos”, agregó. La periodista, remató: “Atención con tus fans. ¿Esto quiere decir que no pensás seguir con tu carrera de actor?”. “No creo, no creo, no creo”, dijo el actor, asegurando que cree que su carrera está “noventa y pico por ciento” terminada.

Actualmente, el actor espera su cuarto hijo junto a su esposa, Ivana Saccani. “No alcanzan las palabras para explicar lo que uno siente. Esperamos para fines de noviembre, diciembre”, contó.