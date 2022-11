La vuelta de Fabián Forte al género

Una historia de chamanes y legados: el realizador Fabián Forte vuelve al cine con Legiones, que pasó recientemente por el 37 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde hablamos antes del estreno. “A mí me sale naturalmente escribir género, es como mi primer amor, el que me llevó a hacer cine, es mi preferido, pero, me gusta mucho el humor, por eso siento que mi cine mezcla ambas cosas, y más allá que es un regreso siento que es seguir haciendo lo que me gusta. En esta oportunidad, cuando escribí la película, en 2015, había pensado en Germán de Silva, con quien trabajé en otros proyectos, me parecía ideal, lo convoqué, le gustó, estaba disponible, y a Lorena Vega, la conozco hace mucho tiempo y siempre habíamos soñado con trabajar juntos. Se sumó Ezequiel Rodríguez, que fue una recomendación de Lorena, y así se armó un gran equipo, y si bien hay muchas referencias de afuera, la idea era ver qué se le podía dar a la gente de distinto con nuestra impronta ”, dice a diario Hoy.