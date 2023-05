Las celebridades despidieron a la reina del rock and roll

A poco de conocerse la triste noticia, las redes comenzaron a llenarse de mensajes, saludos y despedidas a Tina Turner. Nadie quería quedarse sin dedicarle unas palabras a la reina del rock and roll. Una de las primeras en manifestarse fue la modelo Naomi Campbell, que escribió: “Descansa en paz. Reina, leyenda, ícono. No habrá otra igual”. La estrella de televisión Oprah Winfrey le dedicó un largo y sentido mensaje. “Empecé como fan de Tina Turner, luego como groupie, siguiéndola de concierto en concierto por todo el país, y finalmente, nos convertimos en amigas. Ella es nuestra eterna diosa del rock, que contenía una fuerza interior que creció a lo largo de su vida (…) Soy mejor mujer y mejor persona, porque su vida tocó la mía. De hecho, ella era simplemente la mejor”.

Obvio que varias estrellas del rock and roll expresaron su tristeza y reconocieron en Tina una inspiración. Por caso, Mick Jagger expresó, junto a una serie de fotos de recitales compartidos: “Estoy muy triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner. Era una intérprete y cantante de enorme talento. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa. Ella me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré”.

Por su lado, Rod Stewart, quien colaboró en varias ocasiones con Tina, escribió: “Estoy devastado, ¡menuda mujer! Amiga y mentora”. La actriz Angela Bassett (que interpretó a la cantante en What’s love got to do with it, una película basada en su vida) la despidió diciendo: “¿Cómo

despedimos a una mujer que se adueñó de su dolor, su trauma y los utilizó para ayudar a cambiar el mundo? A través de su coraje al contar su historia (…) Tina Turner mostró a otros que vivían con miedo cómo podía ser un futuro lleno de amor, compasión y libertad”.

Barack Obama también expresó su dolor: “Era ella misma, sin pedir disculpas, hablando y cantando su verdad a través de la alegría y el dolor. Hoy nos unimos a los fanáticos de todo el mundo para honrar a la reina del rock and roll”.

También figuras locales la despidieron. Moria Casán, por ejemplo, escribió: “Se nos fue Tina Turner de este plano, la garganta más sexy del planeta,

todos los rockers entre sus piernas como pariéndolos, como en el filme Tommy. Diosa máxima”. La periodista y escritora Mariana Enríquez posteó: “Tina: Mountain high para usted mamá, como la diosa que es, Acid queen. La vida más dura y la fuerza más demoledora”.

El músico y guitarrista Juanse, junto a una canción y una foto de Tina, escribió: “Adiós TINA. Con tu voz, tu música y belleza nos mantenemos vivos soñando con verte otra vez”, a la vez que dejó muchos emojis de corazones negros y vendados. Hasta Carlos Maslatón le dedicó unas palabras: “Máxima tristeza en esta tarde nublada en Buenos Aires. Pongamos Acid queen al mango, que revienten todos los parlantes. Tina Turner ha sido excepcional”.