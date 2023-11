Las declaraciones de Rebecca de Alba

La modelo y actriz Rebecca de Alba trabaja como periodista y en sus inicios supo ser una de las novias formales del cantante Ricky Martin.

De forma reciente, en una entrevista junto a un periodista español, la mujer decidió dar a conocer intimidades de su vida junto al astro del pop. Allí abrió su corazón para explicar cómo fueron los años compartidos con Ricky, pero también sacó a la luz una dolorosa verdad que no se sabía.

Sucede que la feliz pareja perdió más de un embarazo. Se trata de una situación muy engorrosa para cualquier persona y en este caso Rebecca reveló que tuvo dos abortos espontáneos fruto de esa relación. Tiempo después, ellos siguieron caminos por separados y ahora son muy buenos amigos.

Por otro lado, la estrella fue diagnosticada con cáncer, realizó un tratamiento y pudo salir a flote. Así fue que se recuperó y actualmente tiene una fundación para la que trabaja hasta el cansancio. Además, hace ferias de ropa para poder solventar los gastos que acarrea.

Después de la nota en la que habló del tema, la mujer hizo una conferencia y allí afirmó: “Es algo muy natural que las mujeres pierdan o perdamos bebés. Muchísimas mujeres son madres, muchísimas mujeres no lo somos. Es algo a lo que no hay que ponerle demasiada atención porque es parte de la naturaleza”. Por otro lado, le hicieron preguntas sobre el encuentro que tuvo con Ricky y dijo que todo marcha sobre ruedas entre ellos porque son muy buenos amigos. Luego afirmó sobre la posibilidad de su deseo inconcluso: “Yo lo intenté, pero no pude tener hijos, hubiera sido magnífico haber sido mamá y no se logró, tuve un par de pérdidas con la misma pareja”.

Por otro lado, asumió que la pasaron bien mientras duró: “Por ahí se sabe… con Ricky (Martin). Fue una gran pareja por mucho tiempo y queríamos ser papás, queríamos hacer una familia y todas esas cosas. Para mí era la persona, el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos, por los valores que tiene y la calidad de persona que es, pero la vida es como es, no es que no me importe, pero hay que aceptar las cosas como la vida te las presenta”. El cantante estuvo casado, tiene cuatro hijos y ahora se aboca a su familia.