Las infidelidades de David Beckham

Una vez que se estrenó el documental de David Beckham, la mujer que fue la tercera en discordia de su matrimonio reveló que no fue la única. Ella es Rebecca Loos y fue su asistente personal y luego de vivir una historia de amor con el astro, se retiró de su vida y se convirtió en profesora de yoga.

La mujer no fue la única que tuvo solo ese lugar, sino que además dijo que hubo otras mujeres. Supo decir “Las historias eran horribles, pero son ciertas. Lo peor para mí es que dice que no le gustó ver sufrir a su esposa. Eso me molestó. Porque él es el que ha causado el sufrimiento”. Por otro lado, la mujer dijo que había una modelo internacional que estuvo con el hombre y ahora algunos medios indicarían que se trata de Esther Cañadas. Esta cita habría ocurrido en un encuentro que tuvieron en una fiesta organizada por Cristiano Ronaldo.

La primera infidelidad de David fue descubierta por su esposa, que supo perdonarlo y no solo siguieron adelante, sino que también volvieron a apostar por la familia y recibieron a su cuarta hija llamada Harper. Además de ella, son padres de Romeo, Cruz y Brooklyn.

La pareja vive en Estados Unidos, donde decidieron apostar fuerte a la inversión inmobiliaria y tienen muchos condominios en Miami. Asimismo, compraron un equipo de fútbol y ella se dedica a la moda con colecciones exclusivas. Por otro lado, la carrera profesional de Victoria como cantante quedó atrás, por lo que se abocó a su familia.