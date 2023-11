Las famosas que decidieron quitarse los implantes

En pleno apogeo de las cirugías estéticas, algunas mujeres han sabido aprovecharlas, mientras que otras han decidido dejar estos períodos por detrás. Por ejemplo, la actriz Nicole Kidman, la diseñadora de modas Victoria Beckham, entre otras, fueron las primeras en dar a conocer estas noticias y en compartir sus experiencias.

La actriz Nicole Kidman es una profesional de Hollywood y trabajó en cine, teatro y televisión. A lo largo de su vida supo estar casada con Tom Cruise y juntos adoptaron a dos hijos, Isabella y Connor. Luego de más de una década, la pareja se separó y cada uno siguió por caminos distintos. Asimismo, la pelirroja volvió a casarse y tuvo dos hijas.

Hace unos años, la mujer decidió que no quería tener más los implantes mamarios que se había puesto en los noventa porque temía por los peligros de la silicona y tampoco le daría de mamar a sus pequeñas. Asimismo, afirmó que, si bien le gustan los escotes y la ropa osada, no quería que los peligros de estos implantes pudieran afectar su salud. Además, no quería tener una sustancia tóxica en el cuerpo. Ahora trabaja en series destinadas a la pantalla chica, pero también comenzó a ocupar otros roles en el detrás de escena, por ejemplo, cuando produjo algunas entregas. Por su parte, vive junto a su esposo e hijas y trata de disfrutar este buen estadio de la vida.

La cantante y diseñadora de modas, Victoria Beckham, tiene un esposo, y cuatro hijos. Ella también eligió sacarse los implantes porque no le gustaban como lucían en su cuerpo. Asimismo, suele referirse al tema y alega a que cada una se acepte como es.

Para referirse al tema, la mujer comentó: “Parecían dos misiles de bazuca”.

Volver a las raíces

Con esfuerzo y perseverancia, Pamela Anderson empezó su trabajo como modelo publicitaria dadas sus facciones y curvas. Asimismo, también estudió actuación y fue como empezó a trabajar en una serie de roles pequeños hasta llegar a convertirse en la protagonista de Baywatch, la célebre serie de guardavidas que fue rodada en Estados Unidos, tuvo muchas temporadas y hasta hicieron reversiones más películas.

La mujer conoció al cantante de Motley Crue, Tommy Lee, fundaron una pareja famosa y tuvieron dos hijos en común. Asimismo, la chica se fue poniendo prótesis mamarías por las exigencias de la industria y logró que su perfil sea toda una marca en sí misma.

Hace un tiempo, ellos protagonizaron un escándalo cuando se filmaron manteniendo una intimidad y el video se viralizó. Gracias a un arduo proceso judicial, ellos lograron que se salga de la red. Luego del divorcio, los famosos siguieron trabajando, el en la música y ella en la actuación.

Por otro lado, la mujer se quitó sus prótesis y dijo a una entrevista de índole internacional: “Soy bajita y no me veía bien con esos pechos enormes”.

En la actualidad, la mujer estrenó un documental y tomó otra decisión con relación a su estética. Sucede que fue vista en la semana de la moda en París y se lució a cara lavada para poder demostrar que ahora elige lo natural. Asimismo, trabaja en su fuerza interior, es militante del veganismo y de las causas proteccionistas de animales.

Las famosas y el cambio de vida

La modelo y actriz Denise Richards tiene cincuenta años y trabajó en éxitos como Criaturas salvajes, Star ship, en series y videoclips. Asimismo, cuando tenía veinte años aumentó su busto para poder trabajar como modelo y diez años después se los redujo. Sin embargo, el año pasado tomó como opción quitárselo para retomar su look natural.

Por su parte, la actriz Melisa Gibert, reconocida por su trabajo en películas y novelas para la pantalla chica, estuvo veinte años con implantes mamarios hasta que decidió renunciar a ellos, como también a los tratamientos estéticos para parecer más joven.

La modelo Chrissy Teigen también se quitó las prótesis para estar más natural y les comunicó a todos los seguidores lo que había hecho.

La actriz Tori Spelling salió a la fama y popularidad gracias a su trabajo en Beverly Hills, 90210 y, más tarde, por su desempeño en otras series. Luego de ser madre por primera vez decidió que iba a ponerse prótesis y de forma reciente se los quitó.

Por otra parte, Angelina Jolie decidió quitarse las mamas y el útero debido a que unos análisis indicaron que era propensa a contraer una enfermedad terminal. Por entonces, declaraba: “Una vez que supe que esta era mi realidad, decidí actuar y minimizar el riesgo al máximo. Tomé entonces la decisión de hacerme una doble mastectomía preventiva. Comencé con los pechos, dado que el riesgo que tengo de padecer cáncer de pecho es mayor que el de cáncer de ovario, y la cirugía es más compleja”.

Por su parte, la actriz Scarlett Johansson decidió disminuir su tamaño de busto para tener roles más variados a la hora de hacer sus personajes.

La reina del pop también dejó atrás la cirugía

La reina del pop, Madonna, ha sido una gran deportista y bailarina. La también productora hace unos años dejó de lado sus tapujos con la estética y las cirugías cuando confesó que ya no quería tener sus implantes y decidió escribir en una red social “Deja ir lo que no necesitas, ya eres perfecta”.

Así, dio a entender que se quitó las prótesis publicando una fotografía que muestra a Frida Kahlo, otra de implantes y agregó otras líneas: “Llama a tus ángeles, invita a tu musa eterna, dejar ir lo que no necesitas y ten certeza de que ya eres perfecta”.

Ahora la mujer trabaja en sus conciertos para festejar más de cuarenta años que lleva sobre las tablas. Aunque la gira se vio complicada porque tuvo una infección que la dejó inconsciente, por lo que fue internada.

La reina del pop estuvo con sus facciones cambiadas debido al uso de las toxinas botulínicas para detener el paso del tiempo. Lo real es que su rostro ha cambiado notablemente.