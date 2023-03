Laura Laprida: “Extraño muchísimo Argentina pero estoy dándole prioridad a mi carrera”

Disponible en Lionsgate+, la nueva temporada de la serie Express, protagonizada por la superestrella Maggie Civantos y nuestro Esteban Meloni, incorporó a Laura Laprida, la argentina que hace tiempo se instaló en España, como personaje recurrente. Con ella hablamos en exclusiva para saber más detalles de esta apasionante serie.

—¿Cómo es tu nueva vida en España?

—Es espectacular, la verdad que estoy muy contenta. Si bien el invierno se hace muy largo y no me gusta mucho el frío, lo estamos disfrutando muchísimo: estoy acompañada por mi marido, estoy trabajando, tengo amigos, tengo familia; la verdad es que es mi segunda casa. Obviamente que extraño muchísimo Argentina. Estuve diez días para las fiestas y siempre que voy es como que me absorbe y me encanta, pero bueno, acá por el momento trabajando, dándole prioridad a mi carrera, que está muy bien.

—¿Cómo fue sumarte a la segunda temporada de Express?

—Fue una experiencia maravillosa porque me sumé en una segunda temporada donde ya había un elenco consagrado, donde ya había una familia más entablada. Y viste que es difícil de repente entrar y “¡hola soy la nueva y vengo acá!”. Es difícil, pero la verdad que el grupo fue tan amoroso, es tan lindo que me acobijaron enseguida. También los guionistas, Iván y Antonio, son un amor. Me dijeron que iba a estar supercómoda, llegué y estuve supercómoda. Maggie es amorosa; los chicos de lo que es el equipo, la verdad que los amé y me hicieron sentir muy cómoda, me dieron una muy linda bienvenida y nos seguimos viendo hoy en día. La verdad es que está buenísimo cuando encontrás un grupo que te acepta, aparte siendo extranjera, eso lo valoro muchísimo y estuvo muy bien contemplado.

—Y siguiendo con la argentinidad, te sumás y ya está Esteban, que también representa Argentina. ¿Cómo fue el encuentro con él en el set? ¿Cómo es encontrarse con un argentino en un set en otro país?

—Mira, acá hay una comunidad de argentinos actores que nos vemos todo el rato. Yo antes de trabajar con Esteban ya estaba acá y ya lo veía e íbamos a cenar. Entonces, si bien en el set no me lo cruzo, nunca, me lo he cruzado en los pasillos de los camarines y la verdad es que te quedás charlando. Uno con un mate y el otro con el otro, y es bueno. Aparte es gracioso porque, te voy a contar un secreto: Maggie, que probó los dos mates (el mate de Esteban y el mío), obviamente el mío es el que más le gustó. “Me gustó mucho más tu mate que el de Esteban”, me dijo. Así que nada, ahí estamos, pero bien, estamos charlando todo el rato.