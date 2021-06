Lenny Kravitz presenta Raise vibration

A fines de los 80, Lenny Kravitz irrumpió en una escena prolífica para comenzar a generar un éxito detrás de otro. De esta manera, fue el responsable de hits que lograron trascender la venta de 40 millones de discos alrededor de todo el globo terráqueo.

En la actualidad, el hombre dio origen a una canción inspirada en la naturaleza, la esperanza, el bienestar y la vuelta a las raíces. Así creó Raise vibration, una canción e inherente videoclip de su autoría junto a su nuevo socio artístico y comercial, el fotógrafo Mark Seliger. Vale mencionar que la obra fue realizada en las Bahamas, en una zona exclusiva de esplendores naturales, paisajes desiertos y aguas cristalinas.



Durante el transcurso del clip, se puede ver la esbelta figura del moreno saliendo del agua, tocando su guitarra en la cima de acantilados altísimos, imágenes seleccionadas del agua, el sol o el verde del lugar. Asimismo, los muchachos artistas seleccionaron imágenes del atardecer, de las fogatas que realizaron en el rodaje, suenan melodías tribales y se ve a los hombres isleños en el racconto audiovisual.



Sobre este proyecto en particular, que determinó su estadía definitiva en las playas de Bahamas, el cantante esbozó: “Esta canción es muy especial para mí. Se trata de esperanza, unión y permanecer valiente en la búsqueda de la pasión y el propósito. Mark y yo llevamos este mensaje muy en serio. Queríamos celebrar la belleza de las Bahamas en el video e intentar capturar el espíritu de inspiración sinónimo de las islas. Es algo que quiero compartir una vez que vuelva de gira”.



A inicios de 2020, con la llegada de la pandemia imperante, el músico decidió aislarse en este paisaje natural donde comenzó a gestar la preproducción de lo que será su próximo trabajo discográfico. Además, está inmerso en la escritura de una biografía sobre su recorrido artístico que se llamará Let love rule. Este libro está siendo escrito junto a el especialista académico David Ritz.



También, Lenny dedica gran parte de su tiempo a colaborar con obras filantrópicas y para este fin se unió a otros colegas tales como Kylie Minogue, Cher, Nile Rordgers, Bryan Adams, Gregory Porter, y Paloma Faith para realizar una versión de Stop crying you heart out, un clásico de Oasis que ayudará a los niños más necesitados en Reino Unido.



También supo trascender los escenarios y los estudios de grabación al incursionar en la moda como diseñador textil de una cápsula para Calvin Klein. Asimismo, fue elegido para protagonizar la nueva campaña de Ives Saint Laurent.