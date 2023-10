Leonardo Sbaraglia: “Me interesaba mucho participar en la película”

En Puan, protagonizada por Marcelo Subiotto, Leonar­do Sbaraglia encarna al contrapunto ideal para que la comedia y la reflexión dispare la acción de la película. Con él hablamos para saber más sobre el trabajo que hizo en la propuesta.

Puan, una de las películas nacionales más vistas desde su estreno, pasó recientemente por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde obtuvo el premio al mejor guion de la competencia oficial y el de mejor interpretación masculina protagónica para Subiotto.

—¿Cómo fue crear al personaje?

—Me interesaba mucho. Cuando vi Rojo, de Benjamín, que creo es de las mejores películas argentinas que ha habido en los últimos años, no sé de qué año es la película, pero me parece un peliculón, realmente necesaria, importante. Creo que es una película que debiera ser mucho más vista de lo que ha sido vista. No sé en qué plataforma está, dónde se puede ver, pero es una película que la recomiendo muchísimo. María también siempre me gustó mucho, no solamente ella como actriz, sino también en su primera película, Familia sumergida.

Bueno, me dijeron que iban a dirigir una película, que querían que haga el personaje, que es como una especie de antagónico que viene a iluminar algo de ese mundo perdido del personaje de Marcelo, y bueno, la verdad que no lo dudé. Me interesaba mucho participar en la película, más allá de en qué personaje. Me parece que es un muy lindo personaje, pero sobre todo me interesaba participar de esta historia de esta película y de este lenguaje que ellos proponen. Fijate lo que es, además, el elenco. Es una cosa maravillosa, digo, el guion, lo que propone la película, la cantidad de preguntas que te genera, la cantidad de cosas a las cuales te interpela. Todo en un lenguaje, además, de comedia. Es un poco, como decíamos, que de pronto es una comedia que transita y que no para, presenta una comedia que, a través de la risa, te propone hacerte algunas preguntas importantes, ¿no? Digo, a mí lo primero que se me ocurre, y no por comparar con nada, pero algo de lo que a veces logra Woody Allen, de esta cosa, de que siempre habla de personajes que son muy sofisticados, muy intelectuales, son psicoanalistas, son escritores o son hay algo de esto que yo creo que también está presente en la película.

Bueno, en relación a mi personaje, sí, tuve que estudiar un montón de cosas, tuve que aprender alemán, tuve que aprender a tocar el piano, un poquito. Entonces, bueno, es como una especie de showman de la filosofía y del arte de los sociales que por algo está en Alemania. En el sentido de que por algo es un tipo que terminó en Alemania, que es como si fueran las primeras ligas de la filosofía, la cuna de la filosofía, y bueno, de ahí viene este chico que evidentemente se ha sabido manejar muy bien en la vida.

—¿Cómo eras como alumno?

—Como alumno, depende alumno de qué, ¿no? Como alumno yo empecé a estudiar teatro a los 14 años, 13, o sea, que el alumno de las clases de teatro era muy diferente al alumno de la secundaria. Digo, yo universidad no estudié, pero estudié, hasta el día de hoy sigo estudiando. Sigo estudiando, sigo aprendiendo, sigo formándome. Pero bueno, no fui a la universidad. O sea, en ese sentido, el ámbito académico no te lo manejo. Pero sí he sido un tipo que me ha gustado mucho, he sido muy concienzudo en relación a lo que es esta profesión, esta pasión, este ­oficio. Y bueno, lo sigo haciendo hasta el día de hoy, sigo aprendiendo de mis compañeros, de los directores con los que laburo. Esto me parece hermoso.

Y hay algo que, en relación a la argentinidad, me parece que los argentinos somos muy de seguir, de seguir formándonos, de seguir buscando, de seguir preguntándonos. Y en ese sentido creo que la película da algunas respuestas, algunas preguntas importantes de la vida, pero con tono de comedia. Entonces, esto me parece como lo más nutritivo de esta película, que es realmente muy entretenida, muy graciosa y algunas cosas las empiezas a pispear.