Leticia Siciliani: “La de mis 15 fue la peor fiesta de mi vida”

Ya está disponible en Star+ la primera temporada de ­Planners, con un elenco encabezado por Celeste Cid y la producción ejecutiva de la recono­cida event planner argentina Bárbara Diez. En la propuesta, Leticia Siciliani tiene un rol clave, Cali, que impulsa a Male (Cid) a emprender su propio camino tras su separación. Con ella hablamos para saber más detalles de su trabajo.

—¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

—Hubo un momento en el que empecé a hacer de actriz y un momento muy diferente en el que realmente me sentí actriz por ­primera vez, que fue bastante tiempo después de empezar a trabajar de actriz, años después. Pero yo quería ser deportista, quería ser jugadora de fútbol. Y fue algo que se fue dando por empezar a hacer alguna actividad que no fuera un deporte, porque hacía solo deportes, y también de ver mucho, mi hermana me llevaba mucho, consumíamos teatro, y creo que ahí se dio algo que me encontró a mí, más que yo, con la vocación. Empecé a trabajar en el 2013 y recién en el 2018, por una cosa muy chiquitita que hice, dije: “Che, soy actriz, me gusta”. Y recién ahí dije: “Sí, quiero esto”.

—¿Cuál fue la fiesta más fea a la que fuiste en tu vida?

—Mis 15, y bueno, un poco de traumas me trajeron, se ve. Fue una fiesta que deseé mucho hacer, no por lo que significaban los 15, sino porque yo tengo una hermana que no vive acá, y en ese momento vivía en España y hacía cinco años que mi familia no la veía. Yo la había visto hacía un poco menos y dije que quería hacer mis 15 porque si yo los hacía, le permitían viajar. Lo hice por eso, pero después, todo lo demás, no me gustaba para nada.

—¿Qué fue lo más feo que te tocó hacer en la fiesta?

—Ponerme un vestido que no quería, porque, además, ¿por qué elegí ponerme un vestido? Mis papás me decían: “¿De verdad vas a ponerte un vestido?”, “Sí, sí”; yo como que me había metido en la cabeza tener una fiesta de 15, pero realmente no quería, así que esa fue la peor fiesta de mi vida.

—¿Qué es lo que más te gustó de tu personaje?

—A mí me gusta que es muy diferente a mí. Siento que yo soy mucho más transparente, si estoy de mal humor, que suele pasar, se me nota mucho, no la puedo caretear, me gusta asumir lo que me pasa y ver cómo resolverlo. Cali es lo contrario, negadora, no puede con ella ni con nada, eso me parece lindo, me parece hermoso que es supervulnerable. Le cuesta mucho dejarse querer, y a mí todo lo contrario, quiero que me quieran. Está bastante alejada de mí, pero logré sentirla súper yo. Lo que más me gustó fue esa vulnerabilidad. Hacer cosas que nunca me había tocado hacer, porque era la primera vez que tenía un personaje importante y significativo en una trama, y me gustó mucho hacer escenas más dramáticas. Me hubiese gustado tener muchas más, yo las disfruté mucho y tuve buena respuesta de la gente con la que estaba grabando y de mis compañeros, de los técnicos, de la dirección.

—Estamos hablando de la primera temporada, pero la serie tiene una segunda ya preparada: ¿cómo fue reencontrarte con Cali?

—Pensé que iba a ser difícil perder el training de hacerla todos los días, pero fue como prender una cosa y estaba ahí. Estaba ahí, y si bien en la primera temporada pasan cosas muy diferentes y cambian bastante los personajes, la esencia de Cali estaba ahí, y fue muy fácil de encontrar. Creo que también gracias a Daniel Barone, que nos guió y nos ayudó siempre en el proceso previo y me habló cuando estábamos rodando, pero sí, fue fácil.

—¿Por qué recomendarías a los espectadores que vean Planners?

—Porque estamos nosotros y porque muestra una Buenos Aires muy linda, realmente es muy hermosa la serie, la fotografía es preciosa, y además de nosotros hay actores que participan especialmente y están muy bien.

Los tiempos contemporáneos

—En la televisión abierta solo hay una ficción, esta producción es para una plataforma, ¿qué reflexión hacés al ­respecto?

—A mí, por un lado, me pone muy contenta que haya mucho trabajo en plataformas, pero por otro lado crecí viendo televisión, consumí siempre mucha televisión y hoy en día también, y me encantaría también prender la tele y que haya más ficción. Hoy hay una sola, que lo recontra celebro porque además tiene muchos actores y es mucho trabajo, pero me encantaría poder prender la tele y elegir qué ver en la tele también.

Y también me gustaría formar parte de cosas de televisión. A mí me gustó las veces que hice televisión, me gustó mucho, lo disfruté. Y me gustaría que se pudiera hacer más e invertir también más ahí; las plataformas dan mucho trabajo y me dan mucha alegría, pero también me gustaría conservar la tele.