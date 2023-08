Lizy Tagliani: “Tengo tres vicios antes de dormir y uno es mirar videos de Got Talent”

Desde hoy, de lunes a jueves a partir de las 21.45 y los domingos desde las 22.15, tendrá lugar en la pantalla Got Talent Argentina, el programa que mostrará talentos de todo el país. Con un jurado integrado por Emir, La Joaqui, Flor Peña y Abel Pintos, la conducción y acompañamiento de los talentos estará a cargo de la extrovertida Lizy Tagliani, con quien habló Hoy, en exclusiva, sobre el programa.

—¿Cómo es estar al frente de la conducción de un ciclo con tanta potencia como este?

–Muy emocionante. Este es un ciclo que me atrevería a decir que lo conozco mucho porque yo tengo tres vicios antes de dormir y uno es mirar videos de Got Talent. Cuento los otros porque si no parecería que son prohibidos: uno es apretar granitos y otro mirar casas, sobre todo de la zona de Adrogué, que era la de mi infancia. Y cuando me dijeron que iba estar me sentí muy emocionada, y tiene una particularidad para mí, como conductora, porque yo arranco el programa como conductora, pero en una primera etapa yo estoy casi como siendo la acompañante del artista, del participante. Entonces eso me aliviana, porque cuando llegamos a la siguiente instancia, que es cuando yo realmente tomo el frente del escenario y transcurre todo ahí, adelante del jurado, yo ya estoy, yo ya me relajé, porque tuve toda la primera etapa de audiciones, de estar casi con ellos, trabajando mano a mano con los participantes y teniendo una conexión. Pero no deja de ser emocionante y hermoso. Tengo una ansiedad, porque me parece que no falta nada para el estreno y a la vez cada minuto se me hace eterno, y no puedo como hablar de otra cosa. Fui a lo de Vero Lozano, y viste que yo siempre cuento historias de la vida y demás, y Vero, con quien tengo mucha confianza, no se daba cuenta pero me hablaba y yo trataba de encontrar en mi cabeza las respuestas, pero en mi cabeza solo estaba Got Talent.

—De los jurados, ¿cuál es el más complicado?

—¿Complicado como exigente?

—Sí.

—Bueno, lo que pasa es que al no ser una sola disciplina, como que cada uno de ellos es exigente o conoce a la perfección alguna particularidad. Entonces, no sé, cuando viene alguien que presenta algo de actuación, Flor se pone en un lugar de hilar fino, a la hora de cantar Abel mira más. Entonces me parece que todos en algún momento tienen ese porcentaje de exigencia. En realidad no es una exigencia que hiere. Yo creo que lo van a notar también cuando lo vean. Me encanta porque es como que mejoran ellos mismos, como que reconocen el detalle que le da cada jurado y lo perfeccionan, los que tienen la posibilidad de volver lo perfeccionan.

—El casting fue federal, ¿cómo fue un poco esa experiencia de ir a buscar talentos por fuera de Buenos Aires?

—Yo pedí ir a los castings justamente por esto, porque quería conocer las historias... de dónde vienen, cómo viven. Honestamente no es lo mismo cantar hermoso y vivir en una localidad donde residen 300 personas y quizás ni siquiera hay una profesora de canto a la situación de pertenecer a una gran capital y tener todo más disponible. Eso es lo que yo quería conocer. Y sobre todo llegar y decirles en la fila: pase lo que pase acá, tanto el no como el sí es solamente una circunstancia. Obviamente todos quieren el sí, pero ya estar haciendo la fila acá, en este casting, es un primer paso para el trabajo como artista, entonces ya es parte de formar una carrera. Y también volvemos a lo mismo, yo decía, hay que ver con los ojos, no es lo mismo cuando uno tiene todas las posibilidades. Yo antes de salir de acá tuve mi camarín; me maquillaban, me peinaban, la producción te trae para tomar, te preguntan qué necesitás, con todos los mimos que hacen que vos salgas esplendida. Y estar, qué se yo, horas abajo del sol o con frío o con lluvia, tratando de elongar, si sos bailarina tratando de colocar una voz. Había gente que venía del día anterior a hacer la fila. Entonces vos sos cantante, tenés la voz cansada, estuviste toda la noche esperando sin dormir, sin descansar. No es lo mismo. Entonces eso me gustaba ver, y muchas veces les decía a los chicos “canta bárbaro, está cansado”. Pero yo nunca me puse sobre los profesionales que se dedican a eso, que tienen más experiencia que yo.

—Contabas que estás a pleno con Got Talent, pero ¿cómo estás llevando el matrimonio reciente?

—Muy bien, la verdad es que estoy muy contenta. Sebastián es un gran compañero que, bueno, ahora está en mi casa cuidando a los perros, porque tenemos un montón de animales. Entonces, no es invasivo para nada, no me reclama absolutamente nada, no ha venido una sola vez al programa, una sola vez vino y conoció el estudio porque me olvidé los “dracudra”. ¿Sabés lo que son? Son unos dientes postizos, yo tengo dos dientitos que los uso acá en el fondo, que no son míos, y entonces me los olvidé y después no me podía reír. Y entonces lo llamé y vino, y ahí conoció el estudio. Pero no es que me está diciendo que quiero ir o quiero ir ahora a la presentación. Al contrario, me dice que disfrute, que me relaje. Ese es un gran compañero, así que estoy superfeliz.