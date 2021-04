Llega Lala, una plataforma esencial para los artistas

Martín Sastre, reconocido artista uruguayo y director de la película Nasha Natasha, documental que siguió a Natalia Oreiro durante su gira por Rusia, lanza hoy Lala. Una plataforma que permite el acompañamiento de artistas de todo el mundo para que puedan continuar con su trabajo sin tener que acudir a otras fuentes de ingreso. Diario Hoy dialogó con Sastre para conocer detalles de la propuesta.

—¿Cómo surge la idea de Lala?



—Hace unos años abrí una plataforma para profesionales del audiovisual, la primera primera experiencia fue con la Fundación Martín Sastre, que hicimos una campaña que se llamaba “Adopte a un artista latinoamericano”, luego el casting que hicimos para encontrar a la niña, en Uruguay, que interpretara a Natalia Oreiro joven en Miss Tacuarembó, que se anotaron miles y también impactó esto en que luego la película se mantuvo por semanas con entradas agotadas, porque todos querían ver a la niña que había quedado. En la primera experiencia de Lala, si bien funcionaba, estaba basada en un sistema arcaico, el problema central es que el trabajo de un artista no tiene valor, donde los galeristas, además, se quedan con el 50 por ciento del valor de las obras, y si no se vende, no tenés nada, generando una precarización histórica. Si por ejemplo hacés una película exitosa en nuestros países, podés seguir, pero ¿y si no? Hipotecaste tu casa, te complicás económicamente y no podés dedicarte realmente a tu trabajo creativo.

—Algo que será reconocido en Lala…



—Claro, con una moneda digital respaldada en el trabajo creativo de la gente, los ángeles son suscriptores, no es un crowdfunding, sino que se suscriben al trabajo creativo, permitiendo experimentar el arte desde otro lugar. Más en este lockdown, donde no podés ir a museos o galerías del arte.

—Y el cierre total además evidenció la falta de apoyo y que los artistas tengan que dedicarse a otra cosa…



—Claro, y el proceso creativo es nuestro trabajo, y estamos regalándoles a las redes todo, donde ellos capitalizan eso. En Lala proponemos que durante, por ejemplo, el proceso de escritura de un guion puedas estar tranquilo y monetizar tu tiempo de trabajo.

—¿Por qué elegiste el 15 de abril para lanzarla?



—Porque es el Día Mundial del Arte, coincidiendo con el nacimiento de Leonardo Da Vinci, un genio muy reconocido en su tiempo, pero que también vivió la precarización y debió él mismo poner dinero para pagarles a los que lo acompañaban en su taller. La Mona Lisa la pudimos conocer porque el que se la encargó nunca se la pagó, por eso iba a todos lados con ella, ya la había pintado y no la quería tirar.

—Proponés que hoy los artistas no suban nada de contenido, también para evidenciar la penetración de la actividad en nuestras vidas y día a día…



—Sí, si te fijás en tus redes a cuántos creativos de diferentes ramas seguís, son muchísimos, por eso queremos que el Día del Arte sea sin artistas, para visibilizar que estamos trabajando gratis para el resto del mundo. Hay una necesidad de contenido creativo que existe, pero que nadie nos paga nada.