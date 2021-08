Llega Only murders in the building

Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez son los protagonistas de la comedia policial Only murders in the building, que se podrá ver exclusivamente desde el 31 de agosto en Star+. Diario Hoy participó de la presentación del programa en el panel de TCA, donde revelaron detalles de la propuesta, que ademas reúne en la pantalla a Martin y Short, eternos amigos y compañeros.

“Estaba muy ansiosa y nerviosa por trabajar con ellos, no sabía con qué me encontraría, pero ahora tengo estos dos tíos locos en mi vida que cantan rap”, dijo Gómez sobre su incorporación al show.

“Cómo lideran el set es increíble; son amables, amorosos, son un ejemplo para mí. Amé cómo hablaban con la gente y hacían sentir a todos bien. Soy una afortunda, solo era sentarse y reír todo el día”, concluyó.

“Creo que los tres tenemos una energía diferente, y la combinación lo hace explosivo”, mencionó Short sobre el diferencial del programa. Y sumó: “Hasta que Steve no se reunió con Dan Fogelman nunca hablamos de que íbamos a hacer esto, así que fue una sorpresa hermosa”.

“Lo del podcast dentro de la serie no fue mi idea, sino que era un circo con payasos que trataban de manejar música; soy un fanático del true crime, me interesaba hacer eso. Muchas veces hago cosas sin trama, y esta es inusual porque sí lo tiene”, finalizó Martin.