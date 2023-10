Lorena Vega: “Un poco esa amistad de Norma y Judith, es una amistad que nosotras tenemos”

Ya está en los cines Norma, de Santiago Giralt, con Mercedes Morán en el rol protagónico, y Lorena Vega como Judith, una mujer que llega a la vida de Norma en el momento preciso. Con ella hablamos.

—¿Cómo fue sumarte al proyecto y a esta entrañable relación que tienen Judith y Norma?

—Tuvo una primera etapa donde leímos el guion después de la invitación. La invitación llegó una vez que estábamos filmando El Reino, que fue justo el mismo día que nos enteramos que había muerto Maradona. Pero antes de entristecernos, en un momento entre toma y toma de una escena que hacíamos con Mecha, me dijo te quiero contar algo. Ya desde ahí empezó un poco como bueno, la semillita, estaba como esta idea que íbamos a trabajar. Y entonces hicimos las lecturas, me llegó el guion, nos reíamos ya en la lectura, haciendo mucho hincapié Mecha y Santiago Giralt, también el director, en la amistad, en esta relación que iba a atravesar la película, donde la amistad entre estas dos mujeres, una amistad inesperada arbitraria, es hermosa.

—Necesito una amiga, le dice Norma, es algo hermoso…

—Y después de las lecturas y de alguna manera el ensayo se trabajó mucho en el set. Estuvo bueno que lo filmamos en Córdoba y esa retirada, no volvés a tu casa. Que estás todo el tiempo ahí, que convivís, bueno, te metes sí o sí, en el clima de la cosa. A mí me parece que ahí trabajamos mucho, no solo en el set, sino después cuando llegamos a comer, cuando nos retiramos, cuando terminaba la jornada, seguíamos hablando y un poco esa amistad de ellas, es una amistad que nosotras tenemos. Fue esta decisión de querer estar cerca una de la otra siempre que de alguna manera contribuyó a lo que tuvimos que hacer para la película.

—De todos los temas que trabaja Norma, ¿cuál es el que más te gusta?

—Me gusta mucho la transformación. Por supuesto, a mí me tocaba mucho la línea de la amistad, pero me gusta el de la transformación, central en Norma, pero que también hablábamos mucho que sucede también en los personajes que la orbitan. La transformación está también en las historias de cada una de estas mujeres, incluso del marido, de la exempleada, es un momento en el que este derrotero de Norma y este estado en el que le pasa en su vida, se pone muy contagioso en el mejor sentido. Empieza a tener rebote y nadie puede escapar a eso. Me parece que es muy fuerte eso en la película y es muy conmovedor de ver, y es conmovedor a través de la risa. Eso me parece que le da más fuerza todavía, que es muy interesante.