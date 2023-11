Los galanes eternos de Hollywood

En los tiempos que corren, el mundo entero está obsesionado con la juventud y la belleza. Sin embargo, hay galanes que han desafiado las expectativas y se mantienen mejor que nunca.

Es por ello que los artistas han mostrado su atractivo y demuestran que son como los vinos. En los inicios de sus carreras profesionales, los hombres deslumbraron a todos por sus talentos, sus estilos y carismas.

El actor George Clooney nació en 1961, es reconocido por su elegancia, el compromiso, y la madurez de siempre. Ha trabajado en películas y series, pero también mantuvo su estatus de galán por la apariencia, la conciencia social y su talento.

Al inicio de su profesión y después de hacer roles pequeños, el actor trabajó en la serie ER y también en otras tantas películas. Sin embargo, lejos de quedarse quieto, Clooney puso en práctica otros roles y fue director y productor. Así lo demostró en Goog Night, and Good Luck y The Ides of March.

En la actualidad, el hombre encontró el amor en una empresaria, se casaron luego de un noviazgo breve y además tuvieron un par de mellizos. Por su trabajo, divide sus días entre Estados Unidos y el viejo continente, debido a sus innumerables compromisos.

Por su parte, Brad Pitt nació en Estados Unidos y es un actor de Hollywood que también cosechó una frondosa carrera desde su primer rol en el cine desde Thelma y Louise hasta su trabajo delante de cámaras en Érase una vez en Hollywood.

También probó suerte como productor y es a lo que se dedicará de ahora en más debido a sus ganas de incursionar en otros roles. Su versatilidad actoral tiene una gran impronta y su atractivo siempre es bien recibido.

Por otro lado, el hombre se encuentra soltero y en plena dedicación a los seis hijos que tuvo luego de su relación amorosa, y posterior matrimonio, con Angelina Jolie.

Los famosos más galantes

El actor Keanu Reeves tiene sesenta años y se ha ganado el corazón de todos los públicos que lo vieron desde sus inicios. Asimismo, tiene un perfil bajo, es enigmático y siempre se muestra humilde ante la prensa.

Supo trabajar en todas las entregas de la saga Matrix, pero también en John Wick.

Con una gran habilidad de trabajar en varios géneros, el hombre supo convertirse en un resiliente tras la pérdida de su esposa e hija. Por otro lado, ahora está en pareja con una artista plástica.

Otro de los grandes galanes es Hugh Jackman. Tiene un carisma para la actuación y para la música. Es un símbolo sexual que también trabajó en muchos géneros y se divorció después de casi cuatro décadas de matrimonio.

El galán desde los años ochenta, Robert Downey Junior, cumplió 58 años y tiene una gran lista de romances en su haber. Desde hace años está recuperado de sus adicciones y se ha entregado al trabajo en cine, teatro y televisión. Tiene una gran actitud de madurez y resiliencia personal.

Nacido en España, Antonio Banderas empezó a trabajar en el viejo continente para luego pasar hacia Estados Unidos, donde conquistó a este mercado. A lo largo de los años, el profesional y artista hizo muchos trabajos en Hollywood, como también en el cine europeo.

Por otro lado, supo tener dos matrimonios con herederos en común y es modelo de publicidades de automóviles, perfumes y otros productos.

El galán Richard Gere tiene 75 años, está casado y tiene cuatro hijos. Es un ícono del cine y fue uno de los galanes del cine desde todos los tiempos. Ahora trabaja como productor y actor en series.

Los caballeros de Argentina

Con esfuerzo y perseverancia, Leo Sbaraglia empezó trabajando en ficciones juveniles como Clave de sol sin saber que lograría convertirse en un actor internacional. Después de un matrimonio y una hija en común, se separó y actualmente es uno de los galanes más codiciados.

Por su parte, Joaquín Furriel es un intérprete de cine, televisión y teatro que ha consagrado su arte en muchas producciones, estaba casado con Paola Krum y tiene una hija llamada Eloísa. En la actualidad está soltero, es muy reservado, pero declaró que está en conociéndose con la modelo y actriz Guillermina Valdez.

Ricardo Darín es un galán que empezó su carrera cuando era chico y poco a poco fue escalando hasta construir una carrera profesional alrededor de todo el mundo.

La vida por fuera del oficio

El actor Patrick Dempsey, Chayanne, tiene casi sesenta años, supo ganar fama y popularidad por su trabajo en Grey’s Anatomy. A lo largo de su profesión trabajó en cine, teatro y televisión, pero también se animó a comedias, papeles dramáticos, entre otros.

El cantante y actor Chayanne también ha estado presente como los galanes y supo conquistar a las audiencias de todo el mundo Aún más en Argentina, donde da shows cada vez que puede. Además, supo grabar novelas. Asimismo, con su porte de caballero y bailarín, todo lo puede.

En sus inicios, el compositor trabajó en una banda llamada Los chicos, luego se animó a lanzarse como solista. Sus hits lo llevaron a recorrer todo el mundo y ahora es un referente de la canción romántica.

El actor Daniel Craig trabajó como James Bond en la saga, entre otros proyectos, y siempre llama la atención por su carisma y presencia en la pantalla.