Lucía Maciel y Paula Grinszpan vuelven con Las Reinas

Tras dos temporadas con entradas agotadas llegan al Teatro Astros, de la avenida Corrientes (CABA) Las Reinas, protagonizada por Lucía Maciel y Paula Grinszpan. La cita será el próximo sábado y el 16 de septiembre, a las 23, una oportunidad única de la que hablaron con nosotros.

—¿Cómo es vivir esta llegada de Las Reinas al Teatro Astros?

—Lucía Maciel: Y está muy bueno porque es una experiencia que hace crecer mucho la obra también, que la obra empieza a circular por distintos lugares, por distintos públicos, entonces es como que la obra va ganando volumen también en la recorrida y con la interacción con distintas personas, dimensiones teatrales, lugares, y siempre hace crecer a una obra, que la obra viaje, que la obra se mueva, eso es así.

—Paula Grinszpan: Incluso pasa algo con el público. A medida que la obra va transitando distintos espacios, el público también cambia, y en este sentido nos damos cuenta que la obra también es como una obra que nos sorprende porque es una obra que tiene algo más popular también como que es para un público más amplio, incluso de lo que esperábamos nosotras cuando la estrenamos.

—Hay gente que la fue a ver varias veces y en diferentes lugares…

—PG: Sí, es una obra que la verdad es que como que gusta mucho, es una obra que es muy divertida y que tiene algo bastante particular también en su forma, nosotros la creamos a partir de improvisaciones, tenemos como un método de trabajo que es bastante particular que no tiene que ver con arrancar una obra desde el texto escrito, sino más tiene que ver con la improvisación y también lo musical en la creación como todo desde ahí y sí como que es una obra que gusta mucho y también hay gente que mira también el contenido audiovisual y también pasa que eso también genera mucho enganche, como que hay fans de los videos que hacemos.

—Ustedes se conocen hace tiempo, vienen trabajando juntas, hay algo de elegirse ¿por qué se eligen para seguir trabajando después de tanto tiempo más allá de Las Reinas?

—LM: Empezamos trabajando juntas, nos conocimos en el taller de Nora Mozceinco, y después trabajamos juntas en La Pilarcita, que de hecho cuando María estaba armando el elenco de La Pilarcita, que yo era compañera de María Marul, de dramaturgia de ella, y que había pensado en mí para uno de los personajes, yo le dije que se me ocurría Pauli para el otro personaje y desde ahí como que bueno, como que empezamos a trabajar, como que la obra esa también tenía algo de a nosotras dos como protagonistas, como medio funcionando, como en un yin yang, un dúo. Y yo creo que en algún punto tenemos como que sentimos que tenemos una mirada parecida sobre el humor, sobre las cosas y a su vez siento que nos complementamos.

—Acá lo más complicado es el miriñaque, el vestido y el miriñaque

—LM: Sí, pero se dobla y se mete en una valija y es muy práctico. Todo tiene que ver que es una cosa muy práctica. Entonces dijimos, bueno, que las escenografías sean unas telas, como fuimos a algo muy simple para que también pueda funcionar, digamos la obra, porque si no es imposible irte de gira a un lugar si son 10.000 actores, entonces en ese sentido lo pensamos así, por las ganas de actuar y de hacer algo que sea posible de hacer también.

—Contame, Paula, un poco ¿cómo es volver al personaje?

—PG: Bueno, en realidad no los abandonamos del todo a los personajes, porque seguimos como filmando cositas y son personajes que la verdad es que tenemos muy a mano en algún punto. Así como aparecieron de una manera bastante intuitiva y genuina estos personajes, los tenemos ahí cerca, o sea, no sentimos que sean personajes que actuemos desde un lugar como de composición, digamos, sino que hay algo que es más como lúdico en la manera de encarar estos personajes, que tiene que ver mucho con el juego y con lo que nos interesa hacer. Entonces, siempre volver a hacerlo, volver a encarnar a estos personajes se vuelve como parte de este juego, como volver a entrar en el juego.