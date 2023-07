Luis Pescetti: “Alguien tiene que contar y cantar lo que les pasa en determinada edad”

El próximo sábado a las 17, en el teatro Metro, se presentará Luis Pescetti con su espectáculo Luis Pescetti y la banda. El espectáculo, como dice Pescetti a Hoy, surgió por la inquietud de qué pasaría tras la pandemia con los niños y los juegos: “No sé si alguna vez te pasó salir después de la lluvia y ver qué había en el patio, y lo que vi era agradecimiento. El efecto fue una fiesta de volver a la presencialidad”. Esta incertidumbre se le disparó particularmente porque “el streaming era la pantalla y salí a ver qué queda y me encontré con que los chicos estaban”, y refiere la importancia de los padres como “gestores culturales, y ahí sirve una vuelta de tuerca, porque los chicos se surten ellos mismos, en parte eso es bueno y en parte no, porque los chicos buscan lo de los más grandes pero alguien tiene que contar y cantar lo que les pasa en determinada edad, los temas, las aventuras, porque si no, se pierden sus aventuras, y las canciones que yo hago tienen el rol de avivarlos que es una aventura”.

Sobre su presentación en nuestra ciudad, dijo: “Es volver a la ciudad donde nací como artista, porque yo hacía canciones en las escuelas para mis alumnos y en La Plata empecé a cantarlas en el escenario”.

Para finalizar, reflexionó y agregó: “El desafío es convencer a los papás y mamás para que jueguen con los chicos y no dejen de elegirles cosas para hacer con el tiempo que exige eso”.