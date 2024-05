Malena Ratner y José “El Purre” Giménez Zapiola hablan de Mamma Mia!

Tras una exitosa temporada en Carlos Paz y luego en Rosario, Mamma Mia!, el musical, protagonizado por Florencia Peña y basado en las canciones de ABBA, desembarcó en el teatro Coliseo de Buenos Aires, y tiene de coprotagonistas a Malena Ratner como Sofi, la hija de Donna (Peña), y José “El Purre” Giménez Zapiola como Sky, el novio de Sofi. Con ellos hablamos para saber más de su trabajo en la obra y la vida juntos.

—¿Cuál es el secreto para seguir trabajando juntos y llevarse bien? ¿Cuántos proyectos van juntos? Mi amigo hormiga, la obra en El Cultural San Martín...

—Malena Ratner: No tantos.

—José Giménez Zapiola: Mi amigo hormiga y lo del San Martín fue una obra que produjimos nosotros, pero en este caso la propuesta llegó por separado, no es que era excluyente, si uno quedaba, el otro no, para nada. Yo siempre digo primero que por suerte siento que hay buena voluntad de ambos para que ocurra de buena manera, pero también una cuota de que nos acompañamos el uno con el otro, con las dificultades que puede llegar a tener cada uno, con el desafío que te trae el proyecto y la pasamos bien. Además, en Carlos Paz fue estar sin familia, sin amigos, estando solos y trabajando y conviviendo todo el día.

—MR: Creo que la clave es que nos llevamos muy bien conviviendo, como que nuestras peleas no son por la convivencia, conviviendo en casa, en el laburo no tenemos problemas.

—¿Y por qué son las peleas?

—MR: Cuando nos toca separarnos por mucho tiempo, que alguno tiene tres meses un trabajo en otro país, ahí discutimos más, la distancia.

—El teléfono, ese llamado que por ahí uno dice algo que no tiene nada ver...

—MR: El WhatsApp, él es muy malo con WhatsApp.

—JGZ: El tiempo, cuatro años, ya sabemos hasta dónde tirar de la soguita como para que no haya un conflicto, cosas que por ahí hoy no son una pelea, hace tres años sí.

—MR: Él no sabe usar WhatsApp, te llama.

—JGZ: Para mí, tres minutos de llamado son 40 minutos de WhatsApp. Es verdad, en tres minutos resolvés un tema, porque además cada uno le pone el tono a un mensaje que por ahí no tiene que ver con nada. Entonces digo “no, ya está”, por eso no nos peleamos.

—Entonces trabajan juntos para no pelearse, digamos todo...

—MR: Estamos abrazando el momento.

—JGZ: Estamos abrazando el momento, además, en este momento del país, trabajando en este contexto del país. Porque nuestra profesión es un electrocardiograma, digo, con trabajo, sin trabajo, con mucho trabajo, sin mucho trabajo, entonces estar trabajando los dos es hermoso porque siempre que realmente nos toca que uno trabaja, otro no, uno trabaja, otro no. Estar trabajando juntos en un principio está relindo.

—Cuéntenme un poco de esos tres meses que estuvieron en Carlos Paz, en Rosario y ahora Buenos Aires...

—MR: Yo creo que fue todo en ascenso, porque Carlos Paz fue muy lindo, superó todas nuestras expectativas, la primera vez que hacíamos temporada de Carlos Paz, la pasamos muy bien, nos pareció bellísimo. Eso hace que todo valga la pena también, este mundo, salir y ver a la gente emocionada o contenta, es hermoso, y después Rosario, la gente desquiciada, pero real.

—JGZ: Nos sorprendió, porque todo el mundo dice: “Bueno, Carlos Paz, la gente está de vacaciones”, y eso para la obra, para nosotros como actores, para todos fue energético. Sí puede haber cosas que hay que mejorar, qué sé yo, pero la obra funciona y toca el corazón.

—MR: Haber hecho, no sé, 50 funciones, obviamente hace que nosotros crezcamos como obra. En Rosario agregamos funciones y ahora Buenos Aires es como la gran plaza.

—¿Hay miedo?

—MR: Hay mucha ansiedad de querer hacerlo, estamos muy contentos y en algún momento en el verano, cuando se hablaba de bueno, vamos a ir a Buenos Aires y hablaban del teatro Coliseo, es una locura, es gigante.

—Pero ustedes han estado también en teatros gigantes...

—JGZ: Sí, igual no lo digo por lo grande, además va a haber entradas a precio promocional y se ve muy bien, y la persona que tenés más lejos no está tan lejos. Fue pensado para eso, y hoy en día 5.000 pesos es un café con leche, y para alguien que tiene ganas de venir a pasar un buen momento a ver teatro es espectacular.

—¿Qué es lo que más les gusta de la obra y del personaje?

—MR: Trabajar con Florencia Peña es hermoso para mí, es admirable, es un relojito, siempre está muy viva en el escenario, es muy buena compañera también, siempre está ahí y siempre pasa algo. Como que siempre te emociona y la miro y es imposible no emocionarme tanto.

—JGZ: El vínculo que ellas tienen es emocionante, más allá de que uno sepa lo que va a pasar, de repente te vuelve a tocar el corazón y eso se agradece. Después mi personaje es superdivertido y yo me divierto mucho jugando, me divierto mucho bailando, la gente se divierte conmigo, han intentado bailar. Que me engañaron y me dijeron que no iba a bailar, me costó unos meniscos en Carlos Paz, pero acá estamos.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?

—JGZ: Bueno, en mi caso acabo de sacar mi primer disco hace tres semanas, The Truman Show, y la verdad que estoy muy pero muy feliz. Porque además lo voy a estar presentando ahora el 31 de mayo en Niceto, que es un lugar al cual he ido a ver gente que luego ha tocado en otros lugares. Va a ser un mes muy agitado, pero también muy lindo.

—MR: Y yo, bueno, el año pasado hice una obra que se llama Lo normal, que escribí con Fran Ruiz Barlett, dirigí y, bueno, no actuaba en esa oportunidad yo, y la idea es volver este año, volverla a traer, estamos viendo ahí, en qué teatro. El deseo es que llegue al Picadero.

—¿Y serie?

—JGZ: Yo estoy en Cromañón, que tiene que estrenarse en Prime Video en algún momento del año. Estamos con ganas de vivir todo, las cosas personales y las cosas más mega como Mamma Mia!.