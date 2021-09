Marengo explotó contra su novio: "Estoy harta, no hago más que remar en mi vida sola"

Luego de recibir la devolución del jurado, Marcelo Tinelli le pregunto a Rocío Marengo como se sentía al respecto y lo que comenzó como una justificación sobre su desempeño en el certamen rápidamente terminó en un descargo contra su novio Eduardo Fort.

“La verdad es que hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche, tratando de salvar una relación. Está todo bien, pero estoy hace ocho años remando, acompañándolo, y él no es capaz de venir a acompañarme y se hace el que me apoya” comenzó su explicación Marengo y enfatizó: “ ¡Estoy harta! ¡Re podrida! ¡Ocho años estuve al lado de él bancándome a la ex que sale a tratarme de prostituta en todos lados! Soy su mujer hace ocho años, y no es capaz de venir a bancarme. ¿Le da vergüenza?”.

Ante la escucha atenta del conductor y de todos los presentes continuó: “Me mintió me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir y se fue a los EE.UU. un mes a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir. Entonces, me da lo mismo Eduardo Fort, hacete cargo. Tenés una novia, ¿no querés venir? Chau, flaco. Vos preséntame un candidato, estoy hasta acá. Hasta acá de todo. Harta. No hago más que remar en mi vida sola”.

“Toda su familia me ama. Me gané el cariño de sus hijos, Vos sabés lo que es una familia ensamblada” le dijo a Tinelli y destacó “lo que significa que los chicos me hayan aceptado, y las cosas hermosas que viví. Pero él, como hombre, se tiene que poner los pantalones” concluyó fervientemente Rocío Marengo ante un estudio de televisión enmudecido.