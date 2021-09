Joel Jackson: “Soy muy afortunado”

El talentoso actor e intérprete australiano Joel Jackson encarna al detective James Steed en la exitosa serie Ms. Fisher’s modern murder mysteries que puede verse en exclusiva por AcornTV.

Jackson tuvo sus comienzos en la música, recorriendo el mundo con sus melodías y tras un viaje a Brasil, su madre le dijo que debía comenzar a estudiar actuación. “Estuve muy cerca de la Argentina, me encantaría ir allí. Al volver de este viaje mi madre me recomendó que comenzara a estudiar actuación y desde ese momento nunca paré de trabajar”, cuenta Jackson, en exclusiva a diario Hoy.

Sobre el trabajo con Geraldine Hakewill, que encarna a Peregrine Fisher en la serie, dice: “Rebeca Gibney, que encarnaba a mi madre en Peter Allen: not the boy next door nos presentó y desde ese día no nos separamos”.

Humilde, consultado sobre el secreto del éxito de la serie expresa: “Creo que Geraldine es la clave, ella es Ms. Fisher por una razón, yo lo único que hago es ponerme un traje y pararme ahí y verla, soy muy afortunado”.

Sobre su personaje, concluye: “James es una mezcla de Humphrey Bogart en Casablanca, esa rigidez, ese toque seco. Quería que James se viera como un hombre. También tiene algo de Cary Grant en To catch a thieve, o Clint Eastwood en Unforgiven. Una mezcla de alegría, lo sexy de Grant y lo de bad guy de Eastwood”.