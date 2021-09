Sofía "Jujuy" Jiménez fue acosada por un desconocido

Sofia “Jujuy” Jiménez denunció legal y públicamente que un hombre la acosó en reiteradas ocasiones. La modelo se mostró muy asustada en sus historias de Instagram donde contó lo sucedido.

“Esto lo voy a dejar asentado porque la situación me asusta, me paranoiquea, me da miedo. Ya es la segunda vez que este tipo me acosa, se me aparece donde estoy y va y me busca” dijo, y detalló que el primer acercamiento se dio en un restaurante de la Costanera y que en ese momento también realizo la denuncia pero decidió no contarlo.

Esta vez Jiménez estaba en un reconocido hotel de Buenos Aires a donde se acercó el acosador. “Es la segunda vez y no quiero que vuelva a pasar. Entonces, estoy emitiendo una segunda denuncia para habilitar una causa penal”, afirmó y agregó “Estoy asustada”.

Para finalizar su relato Sofía también compartió una captura con los mensajes que el hombre le envía constantemente y escribió : “Mientras yo sigo en la comisaria emitiendo la segunda denuncia el sigue escribiendo y hablando solo”.