Puebla: “La pausa nos sirvió para chequear que lo mejor de tener una banda es tocar en vivo”

Fundada en La Plata, el proyecto musical y performático llamado Puebla nació gracias a las integrantes María José Tolosa (voz, placas y percusión), Josefina Hernalz Boland (voz y guitarra acústica) y Manuela Belinche (voz, acordeón y sintetizador). Tras lanzamientos, giras y otros desafíos compartidos, la propuesta se amplió con la llegada de los buenos muchachos Lauta Zugbi (guitarra eléctrica) Juan Sebastián Alonso (batería) y Mau López Sein (bajo) que terminan de completar esta formación. Durante una entrevista con este multimedio, los integrantes de la banda se expresaron sobre la función que dará el 17 de septiembre, a las 20 en 43 entre 7 y 8.

—¿Qué proyectos se traen entre manos? ¿Cuáles son las propuestas en las que están trabajando en la actualidad?

—En este momento estamos concentrados en dos misiones: la primera es terminar de producir y grabar nuestro próximo disco y la segunda es tocar, tocar y tocar todo lo que podamos.

—Con esta apertura paulatina con aforo reducido y protocolos a seguir, ¿de qué manera viven la vuelta a los escenarios?

—La vivimos con mucha ilusión. La pausa nos sirvió para chequear que lo mejor de tener una banda (además de tener una banda, claro) es tocar en vivo. Ni la movida en las redes sociales ni los lanzamientos se comparan con la emoción de tener que ensayar para una fecha y saber que vamos a encontrarnos con personas que tienen ganas de escuchar lo que hacemos. En estos meses se suspendieron movidas importantes que, de a poco, empiezan a reprogramarse y tomamos esas oportunidades con responsabilidad también porque sabemos que depende de todos que esta apertura se pueda sostener. Es clave seguir cuidándonos y no hacer giladas. Si algo aprendimos en este tiempo es que del laberinto se sale con los otros.

—¿Cuáles son los materiales en los que estuvieron trabajando?

—Durante 2020 grabamos a distancia y en nuestras casas un EP de versiones que compartimos a fin de año que se llama Mientras tanto. Ahora estamos trabajando sobre un LP de composiciones propias con la zanahoria puesta en los primeros meses de 2022. Salieron ya en todas las plataformas dos adelantos: Chica, que es una canción con aires de las baladas pop británicas de los ‘60 y AM, una oda al insomnio más indie folk. Los dos temas tienen videoclips craneados por El hábito audiovisual que es una productora que amamos. El de Chica ya está dando vueltas y el de AM probablemente se estrene a fines de septiembre.

—¿Qué análisis realizan de la actual escena y sus múltiples propuestas?

—Lo mejor de ser seis es que nos vamos rotando para ser dealers de música nueva, nos mostramos temas entre nosotros todo el tiempo. Más allá de las modas y de las recetas hay mucha gente haciendo cosas tremendas, genuinas, jugadas y nos parece que “la escena” está cada vez más abierta para recibir todo eso, se ensancharon los márgenes, empezaron a cambiar los protagonismos y se multiplicaron los canales. Al mismo tiempo, a veces es difícil conmoverse en medio de tanta data y a tanta velocidad. Por eso los nostálgicos seguimos encariñados con la idea del disco como concepto, con la posibilidad de que haya algo más grande que junte a las partes y las ponga a jugar en una experiencia un poquito menos efímera.

—¿Qué opinan sobre las nuevas formas de producción y lanzamiento?

—Nos costó un tiempo largo entrar en la lógica del sencillo aislado y en realidad todavía no nos convence del todo. Entendemos que pelearse con eso no tiene mucho sentido pero a la vez intentamos que la vorágine de la inmediatez y la búsqueda del golpe de efecto no se lleven puesto el sentido que para nosotros tiene juntarnos a hacer música y a producir en general. Lo que sí nos entusiasma de esta escena es que demanda un pensamiento más interdisciplinario. En general los músicos ya no somos solo músicos o al menos sabemos que es imprescindible pensar las propuestas en conjunto con profesionales de otras áreas. Y si bien se hace difícil sostener esa dinámica de manera sustentable para la banda (más en un año como este) es algo que nos mantiene con los ojos muy abiertos y con las cabezas trabajando.