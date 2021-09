Comenzó Bake Off con un especial homenaje a Agustina Fontenla

El lunes por la noche salió al aire el estreno de la tercera edición de Bake Off Argentina, la exitosa competencia de pastelería, con 14 participantes que buscan ganar un millón y medio de pesos para poner en marcha su sueño gastronómico.

Con Pamela Villar, Damián Betular y Dolli Irigoyen como jurados, el programa ahora se realizará de manera diaria, y no semanal como las dos temporadas anteriores. Durante la semana ganarán beneficios y los domingos serán las pruebas de eliminación.

En la primera prueba de la competencia, el jurado le dio a los participantes dos horas y media para realizar una torta que representara su lugar en el mundo. Hernán, de La Plata, y Silvina fueron los dos mejores pero finalmente fue el platense quien ganó los 5 minutos extra para las eliminaciones del domingo.

Al finalizar la primera prueba de la edición, Paula Chaves dijo: “No queremos dejar de mencionar y enviar un fuerte abrazo y un fuerte beso a una persona que ha sido muy importante en esta carpa”. En ese momento, Damián Betular tomó la palabra para expresar: “El año pasado, en esta misma carpa, se realizó la segunda temporada de Bake Off y la gran ganadora en nuestros corazones fue Agus Fontenla”.

En junio de este año, Agustina Fontenla, de 31 años, falleció a causa del coronavirus. Era abogada pero su amor por la pastelería la llevó a Bake Off, donde se ganó el cariño de todos sus compañeros y televidentes.

Tras las palabras de Betular, presentaron un emotivo video que recordó una de las presentaciones de Agus, en donde demostraba su pasión por la pastelería. En ese momento, ella había dicho: “Me ponía muy feliz, cuando me enteraba que algún pastelero que me gustaba había estudiado otra carrera antes. Entonces eso me daba mucha alegría porque yo decía: ‘bueno, se puede empezar después’. Así que acá estoy yo, empezando después”.

Entre lágrimas, Betular concluyó: “Es muy difícil ver que ella no esté entre nosotros, pero quiero que en cada uno de sus sueños y en cada torta que nos traigan, Agus esté presente. Así que le mandamos un beso enorme a su familia. Ella nunca va a dejar de estar en nuestros corazones”.