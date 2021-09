Roma y Cacha cuentan detalles de Días de gallos

Días de gallos, la primera serie Max Original realizada en la Argentina por WarnerMedia para HBO Max, se estrena el próximo jueves, reflejando el competitivo mundo de las batallas de freestyle. Protagonizada por Ángela Torres, Ignacio (Ecko) Spallatti y Tomás Wicz, tiene además la participación de las estrellas del estilo Roma y Cacha, con quienes diario Hoy dialogó para saber más del proyecto, escrito por ­Joaquín Bonet y Sofia Wilhelmi, dirigido por Joaquín Cambre y creado por Lucas Jinkis y Hernán Guerschuny.

—¿Cómo fue para ustedes trabajar con gente tan reconocida y talentosa en el universo de la actuación?

—Cacha: Desde ambos lados nos pasó de encontrarnos con mundos completamente ajenos a lo que nosotros hacemos. Si bien en la serie no tuve el placer de trabajar con muchos de los actores y compartir momentos, para mí fue algo completamente nuevo y me gusta el hecho de haber salido de mi zona de confort, el freestyle y la música. Encontrarme con el mundo de la actuación fue increíble, fue descubrir una nueva pasión, no es algo que lo dejo acá, es algo que me va a acompañar a partir de ahora. Quiero seguir en la actuación, es una experiencia increíble que pude disfrutar más allá de los nervios que tenía.

—Roma: En mi caso fue como muy raro, mi mundo, compartirlo con otra persona que no entiende lo que yo entiendo y yo no entiendo lo que él entiende de su mundo. Primero fui parte del equipo de training de Ángela, preserie, explicándole este mundo, y si bien estuvimos preparándola para un mundo que no conoce, ella también me preparó para hacer cosas que en mi vida había hecho. Compartí mucho con ella y nos ayudamos mutuamente.

—¿Qué fue lo que más les atrajo del proyecto?

—Cacha: Hubo varias cosas que me llamaron la atención, lo principal fue el hecho de actuar, y por primera vez, y que sea con gente tan grosa. Era una admiración mutua, encontrarse con el actor, el actor encontrarse con el rapero, se sintió mucho esa energía, y me pasó, que más allá de que fue un reto para mí, siempre me sentí muy cómodo.

—Roma: Lo que más me gustó del proyecto fue el hecho de que me tomaran en cuenta, que me hayan invitado a ser parte desde el vamos.

—¿Qué sienten que el freestyle sea parte de un programa de estas características y con ustedes como parte del elenco?

—Cacha: No me deja de sorprender, me llama la atención cómo el freestyle suma ámbitos que si te lo hubiesen dicho hace unos años hubiesen pensado que estabas loco. Empecé a rapear entre 2011 y 2012 y no existía que te paguen para participar de un evento, con suerte te pagaban los viáticos y a medida que esto creció y pasamos de rapear en las plazas para cincuenta personas a hacerlo para 15.000 en estadios. Aparecieron las marcas, y cosas que dieron indicios que esto iba a ser muy grande. El hecho que HBO Max se fije en el freestyle y haga una serie habla de esto, que sigue creciendo y evolucionando.

Yo empecé a hacer esto tras ver la película de Eminem, y así como me pasó a mí, y a muchos, que la película los impulsó, siento que con la serie va a pasar lo mismo, y la gente se va a preguntar qué es flow, doble tempo, freestyle, un lenguaje que no ­conocen, y que puede ser el comienzo de algo grande para muchos. Por eso me llevo esto, el hecho de aportar un granito de arena en ese sentido va a ser muy gratificante para mí.

—Roma: Siento que va a servir para que la imagen que se tiene del freestyle cambie, muchos se quejaron que dicen que no reflejamos correctamente el mundo, pero esto es una ficción, no estamos representando tal cual es todo. Además ayudamos a eliminar prejuicios sobre este mundo, porque a cada adulto que le contaba lo que hacía me devolvía una imagen llena de estereotipos asquerosos, entonces la serie sirve para mostrar eso.

Tal vez no es superfiel o afilado a la realidad, pero no lo es como tampoco Súper campeones es fútbol, los partidos no son como en la realidad. Días de gallos es una ficción inspirada en, y creo que además sirve para mostrar el under del freestyle, con dinámicas que son muy ciertas y con un lenguaje accesible para todo el mundo. Está muy bien explicado todo, dándole visibilidad muy piola al mundo del freestyle y su cultura y creo que eso servirá para que los medios lo vean de otra manera, visibilizando nuestro trabajo, el arte nuestro es trabajo y debemos profesionalizarlo como tal y esto servirá como semilla para eso.