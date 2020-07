Martín Méndez: “No grites invita a un viaje de vértigo y horror”

Una residencia, diferentes épocas e historias, pero un mismo final: nadie que haya sido elegido, tendrá el privilegio de respirar. A poco de haberse estrenado el último de los cinco episodios de No Grites, la serie de terror de la plataforma Contar, diario Hoy conversó con Martín Méndez.

El reconocido guionista de Los internacionales y de El presidente, estrena su tercera producción en cuarentena, una serie corta que promete dejarte sin aliento.

—¿De qué trata la serie No grites?

—Narra la historia de una casa a lo largo de varias décadas, de los que habitaron y pisaron ocasionalmente el lugar. Está contada en reversa, es decir, comienza del presente y se va remontando al pasado. Hay un asunto pendiente que se manifiesta y que va perturbando a los personajes. Son cinco sucesos en tiempo cronológico inverso en donde se va develando la venganza de un ente sobrenatural, cuyo patrón de acción es siniestro y terrorífico.

—¿Cómo decidiste orientarte a este género?

—Con mis socios de la productora Canarias teníamos ganas de hacer algo vinculado al género y el concurso de la plataforma nos permitía realizar algo acotado, pero de buena forma. La premisa era utilizar una sola locación para contar esta historia y se me ocurrió que la casa fuera un personaje más, por eso aparece el formato este de contar cada episodio en décadas distintas.

Si bien esos capítulos tienen peso y unidad propia, por lo que son autoconclusivos, también dialogan entre sí en una trama un poquito más oscura y compleja que es lo que se determinaría en la serie.

—¿Cuál es tu balance?

—Es muy difícil hacer terror porque tiene un tono y una tecla que, en donde se te va algo, el público o no se mete en ese universo o sale de ahí. Y me parece que tiene doble mérito porque si bien no es un género muy masivo, el director lo supo llevar muy bien. De hecho, se puede mirar de atrás para adelante y también tiene sus detalles.

—¿Cómo sentiste estrenar en cuarentena?

—Hay una explicación que es lógica y es que la gente se está devorando los contenidos y eso está buenísimo. Pero al mismo tiempo, estoy preocupado por la realidad de la industria porque está todo frenado y no sabemos cuándo se va a reanudar.