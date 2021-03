Martín Redrado y Luli Salazar, directo a la Justicia

Durante diez años, Luciana Salazar y Martín Redrado mantuvieron un romance con idas y vueltas. Incluso, llegaron a convivir en el exterior y gozar de viajes. Sin embargo, las rupturas reiteradas y las reconciliaciones breves desgastaron la relación y decidieron ponerle punto final.



Lejos de distanciarse, continuaron viéndose por la intimidad en común. Tras las vacaciones en Estados Unidos, el lío comenzó otra vez. Sucede que Luciana sostiene que nuevamente están en pareja, mientras que Martín se arrojó a los brazos de su exnovia, Lulú Sanguinetti.



Tras este circo mediático, Luli comenzó a visibilizar conversaciones de Whatsapp, fotografías y correos electrónicos para dar cuenta de su parecer de diva engañada mientras que él se llamó a silencio.



Ahora, por las declaraciones injuriosas de su ex, Martín contrató a Fernando Burlando para que solucione la trifulca y cese este raid mediático. Es por ello que el jurista se refirió al asunto en el programa de Ángel De Brito y dijo: “Confirmado porque hubo expresiones que consideramos atacan la dignidad y honestidad de Martín Redrado. En segundo término, todo lo que se ha hablado genera daños y perjuicios. También frente a esta operación sistemática mediática que hemos registrado en el pasado y el presente, Redrado es víctima y vamos a hacer una denuncia en la Justicia contravencional por hostigamiento mediático”.



Asimismo, continuó: “En realidad, cuando, por ejemplo, te digo lacra y lo expreso o digo que ejerces violencia de género, necesitas pruebas. No sé si podrá acreditar si es o no Martín esa persona. Lo que pueda probar Luciana es menor, a Martín no le preocupa lo que pueda probar en la Justicia”.



Por último, afirmó que se incluyeron los archivos de audio, mensajes y mails que la rubia pulposa filtró a los medios de comunicación. Además, reiteró que el economista internacional no tiene ninguna relación formal a pesar de que ella digo lo contrario.