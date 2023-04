Martino Zaidelis salta de la comedia al thriller con La extorsión

El realizador Martino Zaidelis es el encargado de llevar adelante La extorsión, la nueva película de Guillermo Francella, y nos contó la experiencia.

—¿Cómo fue el paso de la comedia a este thriller tan intenso y oscuro?

—Bueno, esta película nace antes que Re loca, que es mi película anterior. Lo veníamos desarrollando en la productora, en Cien Bares, y después de hacer Re loca, abrí un cajón que había en una oficina y digo: “Este guion lo veníamos desa­rrollando y no lo pensamos”. Y lo volví a leer y dije: “Acá hay un peliculón y de un género que a mí me encanta”.

A mí lo que me encanta es dirigir. Tuve la oportunidad de hacer una comedia con Natalia Oreiro y ahora siempre pensamos en Guillermo para este personaje y dijimos: “Vamos para hablarte con este guion”. El thriller es un género que me encanta, y tener la oportunidad de hacer algo así, vamos para adelante.

—¿Cuál es el principal desafío del género?

—Yo creo que la historia es muy nuestra, me parece a mí obviamente que puede suceder en otros países, pero creo que el estilo que quisimos buscar, junto con los tratadores, tiene que ver con un tono muy nuestro, muy local en la manera de hablar, lo que pasa con los servicios de inteligencia, lo que pasa con este personaje común que interpreta Guillermo Francella, y meterlo en ese barro, en esa oscuridad a un tipo que no está acostumbrado. Me parece que es de las cosas más atractivas que tiene la película y de lo que a mí más me interesaba mostrar.