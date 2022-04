Maru Botana, en familia

No solo es una reconocida pastelera consagrada en su profesión, sino que es una madre que siempre disfrutó de la vida en familia con sus hijos y lo demostró también en las redes sociales. La empresaria comparte su actividad laboral e interactúa con su millón y medio de seguidores compartiendo tortas o recetas.

Una de sus últimas publicaciones dejó una emotiva reflexión. Maru capturó una tierna escena familiar: los siete hijos reunidos en el living de su casa para ver una película. “Como saben, si hay algo que amo en la vida son los chicos. Pasar tiempo con ellos es una de las cosas que más disfruto en mí día a día. Obvio que hay veces que me ponen a prueba la paciencia, o se mandan de las suyas... Pero al final del día son lo que más agradezco. Esto y mil cosas más se me venían a la cabeza anoche cuando nos sentamos todos juntos a ver la nueva peli de Más barato por docena”, relató. Curiosamente, la película que estaban a punto de ver narra la historia de una familia numerosa. Y esa foto familiar superó los 16.000 me gusta, generando una gran cantidad de comentarios con bellos mensajes hacia sus hijos. Maru Botana y su esposo Bernardo Solá, se convirtieron en padres por primera vez en el año 1999 con el nacimiento de Agustín. Después arribaron Lucía, Matías, Sofía y Santiago, Facundo. En el 2010 nació Juan Ignacio y dos años después María Inés, la más chica de la familia.