Mati Spano: “Las redes son muy volátiles”

Mati Spano, uno de los tiktokers más grandes de habla hispana, con 26 millones de seguidores en TikTok y 7 millones en YouTube, presentará en vacaciones de invierno Mati Spano en vivo, con producción de Trendsetters y SDO Entertainment. Sobre la obra, que se verá diariamente a las 17.15 en Paseo La Plaza de CABA, hablamos con Spano.

—¿Cómo estás viviendo la previa a presentarte en las vacaciones de invierno?

—Estoy a full. Estamos tres veces por semana, cinco horas cada día ensayando. Estoy muy emocionado. Es algo nuevo para mí porque el show pasado que hice fue un unipersonal, y en este estoy con otros actores y estoy muy contento. Es una obra que también la escribí yo, y nada, estoy muy contento.

—En algún momento cuando vos empezaste a trabajar, sobre todo en las redes que es donde explotaste, ¿imaginaste esto de poder también tener el contacto con el público desde un escenario?

—Me acuerdo que el primer día que abrí mis redes tenía 40 seguidores, fue una locura, porque yo no tenía redes, yo no usaba nada, no tenía ni Instagram, no me importaba, ni sabía. Es muy difícil, hasta el día de hoy, darse cuenta de la cantidad de personas que es ese número, porque cuando lo ves entrás y te dice, no sé, un número, pero son personas, y es muy loco. Y me pasó el año pasado que empecé con todos estos proyectos que me dieron la oportunidad de conocer a la gente que me sigue en persona, y fue muy loco y lo sigue siendo.

—Porque además estamos hablando de millones de personas…

—Es muy fuerte, y aparte son un amor, cuando vienen me entregan regalos, se saben todas mis canciones... Nada, es hermoso, y cuando estoy mal quizás, o tengo un mal día y tengo un show, yo ya sé que después de salir de ahí voy a estar mucho mejor, con mucha más energía. Es hermoso lo que me dan. Es como, bueno, yo doy mi parte, pero eso es la otra, que es la que necesito para seguir haciendo lo que hago. Entonces yo lo respeto y lo valoro.

—¿Qué cosas te ponen mal?

—Las cosas de la vida, yo en las redes no suelo mostrar mi vida privada, entonces siempre muestro que yo hago comedia, pero a mí me pasa de todo, como cualquier otra persona, y tengo mis problemas, mis problemas familiares, cualquier cosa que se me pueda ocurrir. Igual, hablando de las redes, las redes son muy volátiles, un día te puede ir bien y un día mal. Y tenés que estar muy fuerte mentalmente para no tirarte abajo. Y eso es algo que fui aprendiendo con el tiempo y sigo aprendiendo, y es saber quién soy, saber lo que valgo y que un número no me define.