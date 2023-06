Matías Santoianni: “Muy contento de volver a la ficción”

En su vuelta a la televisión, Matías Santoianni es parte de Argentina, tierra de amor y venganza 2 en El Trece, encarnando a Yoni, el coreógrafo de las obras de Horacio Hills (Juan Gil Navarro). El actor contó a diario Hoy detalles de la telenovela.

—¿Cómo te sentís en volver a la ficción? Esto significa trabajo para mucha gente. ¿Hace cuánto tiempo que no hacías ficción en tele?

—Estoy muy contento. No hacía tira hace cuatro años, tres años más o menos. Estuve dedicado más al teatro, y aparte no había mucha opción por hacer, más que las plataformas. Así que muy contento de hacer esto. Fui muy contento, un producto bárbaro, no había visto la primera parte, o sea que para mí era todo un mundo nuevo, y me tocaron compañeros bárbaros, la historia, la escenografía, la edición, me acordé que era una alegría volver a jugar con ellos.

—¿Cómo es viajar en el tiempo? ¿Qué te acordás de los años 80?

—Me acuerdo, en mi casa, mirando televisión, viendo todo lo que era el escape para mí, de las revistas, no había Play, las actrices nos miraban en la televisión, no teníamos el celular, no teníamos nada de eso, era todo impensado tener un celular. Tenía que ir al teatro a ver al artista, no tenía nada para buscar ni un remedio ni una cosa, nada, era todo un mundo nuevo. Para mí algunas cosas están mejores, otras se fueron perdiendo, pero es una linda época la de los 80, más allá de todo lo que pasó con la dictadura.

—¿Qué te gusta de tu personaje?

—El personaje es un coreógrafo que juega toda la parte que está Juan Gil Navarro, que viene a ser como un empresario teatral donde también juega Joaquina Bustos, una de las protagonistas que viene a ser como una mini-Susana. Así que soy un coreógrafo muy divertido que va creciendo de a poquito y con suerte estuve en todos los capítulos. Desde que empezó hasta que terminó.

—Sos un coreógrafo, pero ¿cómo sos vos con el baile? ¿Bailás?

—Sí, un poquito en realidad, más que nada marcaba las coreografías y tenía esas cosas, pero la verdad es que es como una parte de toque más humorístico de la comicidad. Porque está muy buena la serie, está muy buena. Tiene mucha historia, tiene tramas por todos lados, de la parte de los desaparecidos, el destape de la revista, el HIV, y mucho más.