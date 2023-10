Miriam Odorico: “Tenía muchas ganas de trabajar con las chicas y con Corina Fiorillo”

Todos los domingos a las 18, en el teatro El Picadero (CABA), se presenta Nada que no quieras, protagonizada por Mirta Busnelli, Inda Lavalle, Mónica Raiola y Miriam Odorico, con quien hablamos para saber más de la obra.

—¿Cómo estás viviendo el reconocimiento que estás recibiendo por tu participación en varias películas y programas de televisión?

—La verdad que como hace tanto tiempo que vengo trabajando, que va todo llevando como un ritmo natural, lento. Esta popularidad saltó un poco con las cosas de la tele, las novelas, entonces como que por eso te digo que fue lentamente y muy despacito.

—¿No te sorprendió?

—Se está dando de unos años a esta parte y suavemente, la verdad. Tranquila.

—Contame un poco de tu participación en la obra…

—Estamos supercontentas, fue hermoso. Yo tenía muchas ganas de trabajar con las chicas, con Corina Fiorillo como directora, que nunca lo había hecho, y muchas de ganas de trabajar con el elenco de mujeres también.

—¿Hace mucho no trabajabas con ellas o nunca lo habías hecho? ¿Hay algo distinto que sean todas mujeres?

—No sé, pero ahora que estoy más grande y como éramos todas más o menos chicas grandes, ¿no?, quería ver la experiencia, cómo era y está buenísima.

—¿Cómo es tu personaje? ¿Cómo llegás a la obra?

—Mi personaje es Diana y llego a la obra por Corina. Me llamó a ver si quería, me contó quiénes eran, me pasó la obra para que la lea, a ver qué me parecía. Bueno, me resultó un material lindo.

—¿Te había dicho quiénes iban a ser tus compañeras?

—Todavía no. Los cuatro personajes son divinos, de la obra, así que cualquiera hubiera sido, salvo el de la jovencita más joven, pero los demás hubieran estado bien. Mi personaje llega a la casa de mi amiga de la infancia, de toda la vida, porque le pasó algo grave, un evento. Y ahí se encuentra con que se juntaron unas cuantas a las que le habían pasado cosas, es como un encuentro, ¿no? Contando entre estas cuatro mujeres, donde hay mucho cariño, donde hay muchos años de conocimiento, muchos secretos. Por lo tanto, habla un poco de esto, la obra, de las relaciones, de todo lo que se va tramando a lo largo de los años, tramando por tejiendo. Un reencuentro. Y las cosas que salen de ahí que no van a dejar a estas mujeres igual que cuando llegaron.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?

—Estoy con Una, que es una adaptación de una novela de Pirandello. Que me apasiona, a mí me encanta. Eso hago los sábados a las 20, en Timbre 4. También La omisión de la familia Coleman, en su temporada número 19. Y ahora por empezar a grabar la tercera temporada de El Encargado 3. Terminé hace poquito mi participación en No los voy a defraudar, o no sé cómo se va a llamar exactamente, la serie sobre Menem. Así que todo eso.