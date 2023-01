Murió Lisa Presley, única hija del mítico Elvis

Durante la jornada de este jueves, se dio a conocer la muerte de la cantante Lisa Marie Presley, única hija del reconocido artista Elvis Presley, según confirmó su madre, a la edad de 54 años.

De acuerdo a lo que informaron, ella había sido hospitalizada el jueves luego de sufrir un aparente paro cardíaco que la habría dejado en grave estado.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó que recibió una llamada en la cuadra 5000 de Normandy Dr en Agoura Hills, California, a las 10.37 am hora local por un paro cardíaco de una mujer, de la que no confirmaron el nombre. Cuarenta minutos más tarde, 11.37 am fue llevada a un hospital local.

ÚLTIMA VEZ CON VIDA EN PÚBLICO

Su aparición más reciente había sido este martes por la noche en los Globos de Oro, a los que asistió junto a su madre para apoyar la película de Baz Luhrmann, "Elvis", que trata sobre su difunto padre.

Cabe destacar que la cantante atravesaba una profunda crisis por el suicidio de su hijo en el año 2020, a la edad de 27 años. En julio del año pasado conmemoró el segundo aniversario de la muerte de Keough en Instagram, donde compartió una foto de sus tatuajes.

Lisa Marie Presley, que anteriormente estuvo casada con Michael Lockwood, Nicolas Cage, Michael Jackson y Danny Keough, tiene otros tres hijos: la actriz Riley Keough, Finley Aaron Love Lockwood y Harper Vivienne Ann Lockwood.