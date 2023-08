Murió Mariano Caprarola

Durante las últimas horas de la tarde de ayer se conoció la noticia de la muerte de Mariano Caprarola. El panelista de 49 años estaba internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico des­de el lunes pasado. Las primeras informaciones indicaron que fue hospitalizado para someterse a una cirugía para extirpar unos cálculos renales y se descompensó durante la intervención y no pudieron reanimarlo.

Quien precisó detalles sobre el caso fue el periodista Ángel de Brito. En su cuenta de Twitter informó: “Murió de un shock hemorrágico, que desencadenó en paro cardiaco”. Y agregó: “Estaba internado haciéndose los controles de rutina por la calcificación renal, que hacía periódicamente, por las complicaciones derivadas de las cirugías. Otra victima mas”. Vale señalar que Caprarola estaba en pleno tratamiento por las complicaciones que le habían provocado las intervenciones que le hizo el cirujano Aníbal Lotocki, mismo médico que operó a Silvina Luna, quien está atravesando un delicado estado de salud de público conocimiento. En ese sentido, el propio De Brito agregó: “Hace muchos años que se internaba por este problema, más la sustancia que intentaba sacarse del cuerpo”.

La periodista y panelista Estefanía Berardi, en el programa Poco correctos, en plena conmoción por la noticia contó: “Venía haciéndose tratamientos similares a los de Silvina (Luna). Tenía un problema renal. Estaba depurándose las sustancias que tenía en su organismo”. Y agregó: “Tenía el calcio alto, se lo bajaron y le encontraron una piedra que tuvieron que sacársela con láser. Luego, pudieron estabilizarlo. Le quitaban la sonda y le daban el alta hoy mismo hasta que se descompensó de manera inesperada”. En medio de la profunda conmoción que significó la noticia, una de las primeras en reaccionar fue Luciana Salazar, quien era muy cercana a Mariano. Ella tuiteó: “¡Dios mío, qué horror! ¿Otra víctima de Loto­cki? Ay, su mamá, por Dios. No lo puedo creer”.

Hace poco más de un mes, Mariano justamente había deslizado fuertes declaraciones en contra de Lotocki. “Yo tengo una insuficiencia renal, eso lo va a determinar la Justicia cuando lo metan preso. Voy a salir a decir que es un asesino, hoy no puedo. Es un momento muy triste, Silvina es una gran amiga (...). No lo puedo nombrar, me provoca un dolor en el alma muy grande, porque fui garante de su clínica en Belgrano. En ese momento era muy pendejo e hice algo muy estúpido, por ser chico, por no pensar en las consecuencias. Nunca pensás que un amigo te va a traicionar. Que te va a inyectar muerte”.

Mariano tenía 49 años recién cumplidos. Hace menos de una semana, por su cumpleaños, había hecho un emocionante posteo en sus redes: había publicado dos fotos suyas con sus padres, cuando era un niño. Allí había escrito: “Hoy es mi cumpleaños...12 de agosto de 1974, y quiero compartir con ustedes quienes me trajeron al mundo... Gracias Fady y Bocha...”.

Mariano se encargaba de armar looks y vestuarios de varias figuras y famosos del medio y durante el último tiempo estaba como panelista de La jaula de la moda, además de un paso por Intrusos.

La causa de Lotocki

En medio de la conmoción por el fallecimiento de Mariano Caprarola se conoció, justamente, una noticia respecto a la situación judicial de Aníbal Lotocki, médico que operó a Caprarola y a Silvina Luna, entre otras celebridades. Justamente, Lotocki enfrenta varias denuncias por mala praxis, siendo que luego de sus operaciones, empezaron las severas complicaciones de salud de sus pacientes.

Al día de hoy, el médico está impedido de ejercer la profesión y le quitaron la matrícula, hasta tanto la sentencia quede firme o no. Eso fue apelado en su momento por su abogado pero ayer se conoció que dicha apelación fue rechazada por la Justicia. El encargado de dar a conocer esta noticia fue el panelista Pablo Layus, quien expresó: “El abogado de Lotocki había apelado esta decisión, pero la cámara dijo que es correcto lo que fue presentado por sus víctimas. Esto da la pauta de que la sentencia en su contra podría quedar firme y terminaría en la cárcel”.