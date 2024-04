Nancy Dupláa disparó contra Guillermo Francella

Nancy Dupláa se encuentra promocionando su vuelta al teatro con Exit, con dirección de Corina Fiorillo, que subirá el 10 de abril al escenario de Multiteatro (CABA).

En una de esas entrevistas fue consultada por el apoyo que Guillermo Francella hizo al Gobierno actual, y si bien dijo que todos pueden opinar, disparó: “Las decisiones o las expresiones de cada uno son respetables. Es lo que cada uno expresa y siente desde lo más profundo. Nuestro colectivo es un colectivo muy castigado y, sobre todo, es muy desparejo. Entonces, hay Francellas que ganan mucha plata y que tienen muchas oportunidades y que les va muy bien y hay otros que no les dan ni siquiera una camisa cuando van a grabar para hacer un bolo. Desde ahí, me parece que tenemos que ser todos un poco más empáticos, más compasivos con lo que decimos por esta desigualdad feroz que existe. No es de ahora. Ahora se profundizó con los vaivenes de nuestra economía y de nuestra realidad, pero que siempre existió”. Y finalizó: “Él dijo lo que cree y está bien y confía en eso, pero confía en un modelo que está cerrando el Incaa, que está tomando muchas decisiones que afectan a nuestro colectivo y a los que menos tienen”.